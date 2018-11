PiS i Duda woleliby zapomnieć o tych słowach. Sieć przypomniała sobie tweeta sprzed lat

Słowa PiS o korupcji i nepotyzmie, mającymi być nierozerwalnie związanymi z poprzednią ekipą rządzącą, nabierają dziś nowego znaczenia. • fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

Jakże aktualne dziś słowa: https://t.co/bgkF1GmR4A — Jan Grabiec (@JanGrabiec) 20 listopada 2018

fera KNF na nowo zdefiniuje "dobrą zmianę" w oczach dużej części społeczeństwa. Gdy przypomnimy sobie hasła, pod jakimi PiS szło do władzy z 2015 roku, to jednym z nich było odsunięcie od władzy PO za rzekome afery. Do dziś nie oskarżono, ani nie skazano jednak nikogo.Na Twitterze krąży wpis Prawa i Sprawiedliwości z 2015, cytujący słowa Andrzeja Dudy. Wynika z nich, jakoby nepotyzm i korupcja były związane nierozerwalnie z poprzednią ekipą rzadzącą. Podał go dalej między innymi rzecznik PO Jan Grabiec, wymownie komentując "jakże aktualne słowa dziś"."To, żeby skończyła się w Polsce korupcja i nepotyzm, zależy wyłącznie od zmiany obecnej władzy" – powiedział Andrzej Duda w 2015 roku.Brzmi absurdalnie, gdy przypomnimy sobie tylko dwa głośne przykłady z ostatnich dni. Bo jak je wytłumaczyć, gdy przedstawiciel obozu rządzącego – za którego ręczył bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego , Adam Glapiński – miał złożyć korupcyjną propozycję na około 40 mln zł? Dodajmy, odpowiedzialny za KNF, która ma stać na straży pieniędzy Polaków?Jak wyjaśnić domniemany nepotyzm w postaci zatrudnienia syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym dzięki Glapińskiemu ? Gdy ten sam Kamiński jako szef CBA czy koordynator służb specjalnych przedstawiał się jako nieskalany bojownik w walce z wszelkimi przejawami korupcji, odsądzając od czci i wiary przeciwników PiS?Słowa Dudy z 2015 roku zacytowane przez PiS brzmią groteskowo i pokazują, że żadna ekipa rządząca nie jest wolna od grzechów władzy. Niezależnie od haseł, jakie ma wypisane na sztandarach w kampanii wyborczej.