Michał Olszański szczerze o orientacji syna. Trudno było mu ją zaakceptować

Michał Olszański udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiada o relacji z synem. • Fot. Adam Kozak / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ziennikarz TVP Michał Olszański przyznał w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że jego syn Antoni jest homoseksualistą. Prezenter zdradził, że nie od razu zaakceptował orientację syna.Olszański w szczerym wywiadzie wyznał, że akceptacja faktu, iż syn jest homoseksualistą nie przyszła od razu. Powiedział, że przeszkadzał mu styl ubierania się Antoniego, który sugerował mu, że jego dziecko jest gejem. Lecz kiedy już Antoni wyznał ojcu prawdę, Olszański był pod wrażeniem. Nie od razu to zaakceptowałem. Od początku z kolei zaakceptowała to i wyczuwała Magda [żona Olszańskiego – przyp. red.]. Od małego był zabawnym, przebierającym się dzieckiem. Kiedy dotarło do mnie, że jest gejem, zacząłem się zastanawiać, jak sobie z tym dać radę. Nie ukrywam, że miałem z Antkiem konflikty na tle tego, jak wygląda, jak się ubiera. Potem mi szalenie zaimponował, bo gdy odkrył przede mną tę swoją tożsamość, poczułem, że dojrzał – wyjawił prowadzący "Pytania na śniadanie".Antoni żyje w szczęśliwym związku ze swoim partnerem. – Dziś Antek ma 38 lat, jest przystojnym facetem, ogarniętym, bez maniery zachowania w znakomitym, partnerskim związku. Bardzo cenię i lubię jego partnera – dodał Olszański.Michał Olszański to pedagog i dziennikarz radiowy oraz telewizyjny. Jest synem dziennikarzy Tadeusza i Barbary Olszańskich. Pracuje w Programie III Polskiego Radia, ale najbardziej kojarzony jest z "Pytaniem na śniadanie" TVP.źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"