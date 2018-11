Domagała u Wojewódzkiego o losach megahitu "Weź nie pytaj". Wyszła przykra prawda

Paweł Domagała opowiedział o swoim najpopularniejszym utworze w programie "Kuba Wojewódzki". • Fot. YouTube / Paweł Domagała

Bartosz Świderski

P

Paweł Domagała w utworze "Weź nie pytaj".

aweł Domagała wyznał w programie Kuby Wojewódzkiego, że rozgłośnie radiowe nie były początkowo zainteresowane jego przebojem "Weź nie pytaj". Sytuacja zmieniła się po tym, jak kawałek zyskał ogromną popularność w internecie.Artysta powiedział, że sam wydaje swoje albumy, co daje mu dużą swobodę artystyczną. Tworzy to, co mu się najbardziej podoba. Wspomniał, jak powstawał utwór "Weź nie pytaj", który ma na YouTubie 64 mln wyświetleń."Dowiedziałem się, że Zuzka [partnerka aktora – przyp. red.] jest w ciąży. Ta piosenka była afirmacją mojej radości. Jak sam kiedyś będziesz miał dziecko, to zrozumiesz, że partnerka sama musi ci to powiedzieć. (...) W pewnym momencie poczułem, że naprawdę wszystko mam. Nic w moim życiu nie zapowiadało, że będzie tak dobrze. Ta radość była dla mnie zaskoczeniem" – opowiadał Wojewódzkiemu Domagała.Rozgłośnie radiowe początkowo zupełnie nie wyczuły, że piosenka stanie się aż takim przebojem. Żadne radio - jak wyznał Paweł Domagała - nie chciało grać tego utworu.– Jak to nagraliśmy (z Łukaszem Borowieckim – przyp. red.), to wysyłaliśmy to po różnych radiach. I wszyscy odpisywali: "nie, to nie będzie w ogóle hit". Pisali, że według nich moja muzyka nie znajdzie szerszego odbiorcy w Polsce – ujawnił Domagała. – Fachowcy – z ironią podsumował zaś Wojewódzki.Poza muzyką Domagała zajmuje się przede wszystkim aktorstwem. Znany jest między innymi z takich produkcji, jak "Wkręceni", "Gotowi na wszystko. Exterminator", "PolandJa" czy serialu "O mnie się nie martw".Niedawno światło dzienne ujrzała nowa piosenka Domagały "Wystarczę ja" , którą znajdziemy na jego nowej płycie "1984".źródło: TVN