Rutkowski obiecywał partnerce ślub. Wodzianka opublikowała "kompromitujące" zdjęcia

Bartosz Świderski

K

rzysztof Rutkowski miał poważne plany wobec Mai Pilch. Ślubował jej miłość w programie na żywo. Zapowiadał wesele w sierpniu 2018 r. To jednak dotąd się nie odbyło i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Czy powodem było to, co ujawniła popularna Wodzianka, hostessa z programów Kuby Wojewódzkiego?Wodzianka, która naprawdę nazywa się Dominika Zasiewska, twierdziła, że Rutkowski miał z nią romans, po czym ją porzucił. Rutkowski miał obiecywać Zasiewskiej, że zostawi dla niej swoją narzeczoną."Od początku przywiózł mnie do siebie i pokazał, że żyje sam, bez nikogo, więc nikt by nie przypuszczał, że on tak się zachowa" – relacjonowała Wodzianka na Instagramie.Wszystkiemu w rozmowie z "Twoim Imperium" zaprzeczył Krzysztof Rutkowski . – To bzdura. Nie mam romansu, a przygotowania do ślubu trwają zgodnie z wcześniej ustalonym planem – powiedział w rozmowie z "Twoim Imperium".Odpowiedzią Wodzianki na to oświadczenie Rutkowskiego były kolejne wspólne zdjęcia z samozwańczym detektywem. Kolejny wpis celebrytki był ironiczny, a przez to bardzo wymowny."Krzysztof Rutkowski przygotowuje się do ślubu z Mają Plich. Związek z Wodzianką to bzdura! Jak widać na załączonym obrazku, łączą nas stosunki 'biznesowo - koleżeńskie'. Cała sytuacja jedynie umocniła relację Mai i Krzysztofa. Teraz już nic ich nie złamie. Zakładam, że nasza randka już po tym, jak wydałeś to oświadczenie, również" – napisała na Instagramie Dominika Zasiewska.