W TVN już podjęli decyzję. Słynne reality show powraca do Polski po 11 latach przerwy

Janusz Dzięcioł był zwycięzcą pierwszej edycji reality show. • Fot. Kadr z programu TVN "Big Brother"

Redakcja naTemat

S

łynne reality show powraca do Polski po 11 latach przerwy. Wiosną stacja TVN7 pokaże kolejną edycję Big Brothera – dowiedziały się Wirtualne Media. Portal ustalił, że kierownictwo grupy TVN podjęło już ostateczną decyzję, która oficjalnie zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku.Za produkcję programu będzie odpowiadać prawdopodobnie Endemol Shine Polska, która produkowała poprzednie edycje reality show. Prezes Endemol potwierdził w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy, a kwestie techniczne nie są problemem.W sprawozdaniu za ubiegły rok Endemol Shine Polska podała, że planuje uruchomić centra produkcyjne dla takich programów jak "Big Brother" czy "Fear Factor". "Są to jedne z najstarszych formatów, które są wciąż eksploatowane na świecie i zainteresowanie nimi powraca także w Polsce" – uzasadniono.Pierwszą edycję Big Brothera zrealizowano w Holandii w 1999 r. W programie pokazywane są najciekawsze momenty życia uczestników, którzy mieszkają we wspólnym domu i wykonują polecenia Wielkiego Brata. Co tydzień lub dwa nominują kolejnych uczestników, którzy mają odpaść z rywalizacji.W Polsce Big Brother zadebiutował w 2001 roku i cieszył się ogromną popularnością jako pierwszy klasyczny reality-show. Do dziś znani są jego uczestnicy: Piotr Gulczyński, Klaudiusz Sevković czy Monika Sewioło i wielu innych, którzy w wyniku zdobytej popularności podjęli inną aktywność medialną.Ostatnio głośno było też o Tomaszu Wani, gwieździe brytyjskiego Big Brothera . Polak jest znany z tego, że nie utożsamia się z żadną płcią.źródło: Wirtualne Media