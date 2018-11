Wielkie problemy zdrowotne Stanisławy Celińskiej. Gwiazda "Barw szczęścia" przestaje chodzić

Stanisława Celińska ma coraz większe kłopoty ze zdrowiem. • fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

ktorka z powodu postępującej choroby musiała zrezygnować z udziału w filmie "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3". Opóźniane są także zdjęcia do kolejnych odcinków "Barw szczęścia". Jak poinformował "Super Express", aktorka ma problemy z nogami.Celińska wycofała się z występu w nowym "Koglu-moglu" właściwie w ostatniej chwili. – Bardzo chciała zagrać, ale względy osobiste, zdrowotne nie pozwoliły jej na to. Powiedziała: "Nie mogę, bo narażam was na to, że nie udźwignę tej roli do końca" – powiedziała scenarzystka Ilona Łepkowska cytowana przez "Super Express".Tabloid podkreśla, że problemy aktorki z nogami pogłębiają się. Schorzenie powoduje także problemy z realizacją zdjęć do "Barw szczęścia".Celińska na szczęście nie zrezygnowała z koncertów, ale wykonuje je głównie na siedząco. "SE" dodaje także, że aktorka już dwa lata temu narzekała na nogi. – Wszystko mi już zaczęło nawalać: stawy, kolana, nogi... – skarżyła się.źródło: Super Express