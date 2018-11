Z tego sondażu Duda nie będzie zadowolony. Tusk dostał jasny sygnał od wyborców

Andrzej Duda minimalnie wygrywa z Donaldem Tuskiem w sondażu prezydenckim – wynika z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej". • fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

ndrzej Duda wciąż zajmuje pierwsze miejsce w rankingu prezydenckim. Ale jego przewaga nad Donaldem Tuskiem jest minimalna – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Wcześniej badania pokazywały wyraźną przewagę urzędującego prezydenta. Na Dudę chce głosować 37 proc. badanych , a na Tuska 36 proc. Inni kandydaci w tym starciu kompletnie się nie liczą. Robert Biedroń cieszy się poparciem 10 proc. respondentów, Paweł Kukiz – 4 proc., a Władysław Kosiniak-Kamysz – 3 proc. W badaniu sklasyfikowano jeszcze Janusza Korwin-Mikkego – lider partii Wolność uzyskał 1 proc. poparcia.Gdyby takie były wyniki wyborów, doszłoby do drugiej tury. W niej także wszystko byłoby możliwe. Na Dudę głosowałoby 46 proc. Polaków, a na Tuska – 44 proc. Głowa państwa wyszłaby prawdopodobnie zwycięsko ze starcia z Robertem Biedroniem – w stosunku 49:41. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w drugiej turze wielu wyborców wciąż jest niezdecydowanych. Sporo więc zależeć będzie od frekwencji.Wcześniej sondaże pokazywały na ogół sporą przewagę urzędującego prezydenta . Tak było na przykład w jednym z sierpniowych badań. We wrześniu zbadano też poziom zaufania do obu polityków. I Tusk zdetronizował Dudę w tym sondażu źródło: " Rzeczpospolita