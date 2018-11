Naczelnik skarbówki z Bartoszyc ma kolejny problem. Po prowokacji grozi jej kara

Naczelnik skarbówki w Bartoszycach będzie mieć kłopot. • Fot. Piotr Augustyniak / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

S

"Złożyłem wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. To niedopuszczalne zachowanie urzędnika uderza w Konstytucję Biznesu - powiedział Rzecznik MŚP. #KonstytucjaBiznesu #RzecznikMSP #Bartoszyce Więcej na ten temat:https://t.co/g83fTXkKiV pic.twitter.com/pReW4RCYFk — Biuro Rzecznika MŚP (@RzecznikMSP) 21 listopada 2018

prawa głośnej prowokacji w warsztacie samochodowym w Bartoszycach nie cichnie. Teraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz chce ukarać naczelniczkę Urzędu Skarbowego w tym mieście. Według niego sytuacja, do której tam doszło, uderza w Konstytucję Biznesu."Złożyłem wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. To niedopuszczalne zachowanie urzędnika uderza w Konstytucję Biznesu” – poinformowano na Twitterze rzecznika.Jak podaje serwis prawo.pl , według Abramowicza odwoływanie się od decyzji sądu, który odstąpił od wymierzania kary, nosi znamiona nękania polskiego mikroprzedsiębiorcy.Abramowicz zawnioskował do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Małgorzaty Sipko, naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. – Żądanie wymierzenia kary grzywny w wysokości 500 zł, później 600 zł w przypadku działania mechanika to rażące naruszenie zasady proporcjonalności obowiązującej w Konstytucji Biznesu – uznał rzecznik MŚP.Przypomnijmy: urzędniczki skarbówki z Bartoszyc przyjechały po godzinach pracy (więc nie nabito "usługi" na kasę) do warsztatu mechanicznego i prosiły mechanika o wymianę żarówek w ich aucie. Gdy mechanik spełnił prośbę (a na dodatek jedną oddał ze swojego auta), poprosił o 10 złotych za fatygę. Zamiast banknotu zobaczył jednak legitymacje urzędniczek.Sąd pierwotnie odstąpił od wymierzenia kary, choć uznał winę mechanika. Wtedy jednak urząd skarbowy złożył apelację – i prawdopodobnie stąd wniosek u karanie naczelnika US.Dodajmy, że urzędniczki "w terenie" też mają kłopoty. Na policję w Bartoszycach zadzwonił anonimowy mężczyzna i złożył donos za to, że kobiety jeździły po drogach publicznych niesprawnym samochodem . W samochodzie były dwie niesprawne żarówki – to dzięki nim przeprowadzono prowokację.źródło: prawo.pl