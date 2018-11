Mają "dorosłe"prace i bawią się w teatr. w tym miejscu na senie może wyżyć się każdy

Fot. naTemat

Z

aczęło się od amatorskiego teatru. Dzisiaj "Dorożkarnia" to miejsce, w którym dzieci zdobywają swoje pierwsze sceniczne szlify. To również przestrzeń dla dorosłych, którzy nawet jeśli sami mają już dzieci, nie porzucają marzeń o scenicznej karierze.Na pytanie, co sprawia, że są w realizowaniu swojego hobby tak wytrwali, tylko się uśmiechają. Ile jednak trzeba mieć samozaparcia, żeby poza pracą i domem znaleźć jeszcze czas na realizację tak wymagającej pasji, jaką jest teatr, wiedzą tylko oni sami. Może jeszcze ich instruktorzy - ludzie z pasją, których w Dorożkarni" nie brakuje.