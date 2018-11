Nie tylko książki, e-booki i internet. W tej bibliotece wiedzą, jak przekonać dzieciaki do czytania

Biblioteka multimedialna to nie tylko e-booki • Fot. naTemat

o co dzieci chodzą do biblioteki? Na przykład po to, żeby zbudować sobie Psikusa. Drewniane modele piesków-kundelków, które powstały podczas warsztatów na Tynieckiej stoją z dumnie wyprężonymi ogonami na półkach i są namacalnymi dowodami na to, że biblioteka to nie tylko "cicho-sza" i szkolne lektury zawinięte w szary papier.Bibliotekę Multimedialna na Mokotowie chętnie odwiedzają również pisarze i pisarki. Większość z nich wychodzi z krzyżowego ognia dziecięcych pytań cało, choć jak przyznają pracownicy biblioteki, zdarza się, że poruszane są kwestie bardzo podchwytliwe.