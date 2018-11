Bracia Kiszka okupują listy przebojów w USA. 20-latkowie brzmią jak reinkarnacja Led Zeppelin

Młodzi rockmeni wystąpili w programie Jimmy'ego Fallona • Screen z YouTube / Greta Van Fleet

Z

Greta Van Fleet - "When The Curtain Falls" • YouTube

Greta Van Fleet - "Highway Tune • YouTube

Część koncertów na grudniowej trasie zespołu się wyprzedała • Screen z Facebooka

Robert Plant mówi o Grecie • YouTube

w międzyczasie na openerze / teście z paleontologii Opublikowany przez Fajne Rzeczy Czwartek, 22 listopada 2018

Screeny z Facebooka

Spirit - "Taurus" • YouTube

eppelini znów grają!? Nie, to "tylko" Greta Van Fleet... Zespół-fenomen pojawił się rok temu praktycznie znikąd, a obecnie jest na ustach wszystkich osób siedzących w muzyce rockowej. Swoim brzmieniem wywołują skrajne emocje, ich kawałki okupują listy przebojów, a koncerty się wyprzedają. W 2019 roku wystąpią w Polsce.Bliźniacy Josh i Jacob mają po 22 lata. Pierwszy śpiewa, drugi gra na gitarze. Wtóruje im na basie i klawiszach trzeci brat Kiszka - zaledwie 19-letni Sam. Tyle samo lat ma perkusista Danny Wagner. Kwartet z Michigan brzmi i wygląda jakby przyjechał do nas DeLoreanem z przeszłości, a konkretnie z lat 70. ubiegłego wieku. Teledysk do "When The Curtain Falls" wyjaśnia wszystko.Nazwisko trójki braci brzmi swojsko, ale wygląda na to, że to nasi rodacy. Sam przyznał w wywiadzie dla Glide Magazine , że wie co po polsku oznacza słowo "kiszka", a ich dziadek należy do Polka Hall of Fame. Ciekawe, czy chodzi o Walta Solka , autora piosenki " Who Stole The Kishka "? Grupa gra od sześciu lat , ale przebiła się do mainstreamu dopiero w zeszłym roku. Młodziutcy muzycy przeszli do wytwórni Lava Records, gdzie wydali EP-kę " Black Smoke Rising" i wtedy wszystko ruszyło z kopyta. Ich piosenka "Highway Tune" sięgnęła szczytu listy "Billboardu" - tym samym była najczęściej odtwarzanym utworem w amerykańskich stacjach radiowych. Poniższy teledysk ma niemal 30 mln wyświetleń.W zeszłym roku zostali uhonorowani nagrodą dla najlepszego nowego zespół przez wpływowy portal muzyczny Loudwire . Są też oczkiem w głowie magazynu " Rolling Stone ".Świetna passa trwa dalej. Zagrali na żywo w popularnym programie Jimmy'ego Fallona . Ich debiutancki album z października tego roku - "Anthem of the Peaceful Army" również wspiął się na samą górę "Billboardu", a bilety na ich grudniowe koncerty w USA schodzą na pniu.Gitarzysta Jake Kiszka utrzymuje , że nie mają zamiaru imitować legendarnej grupy rockowej. Tymczasem przyznał , że "intensywnie studiował" twórczość Jimmy'ego Page'a. Jednak to barwa głosu Josha i sposób w jaki go używa, przywodzi na myśl wyjątkowy tembr Roberta Planta (wygląda za to trochę jak młody Bob Dylan). Wokalista Led Zeppelin zresztą skomentował całą sytuację.– Nienawidzę go – zażartował muzyk w The Project Exclusive . Miał jednak na myśli to, że Kiszka unika porównywań do jego głosu. – Pożyczył go od kogoś, kogo dobrze znam. Co z tym zrobisz? Jest okej" – skwitował Plant i dodał, że Josh przynajmniej ma trochę stylu, bo bazuje na stylu Aerosmith.Skąd zatem zespół czerpał "oficjalne" inspiracje? – Wyrastaliśmy otoczeni wielką kolekcją płyt winylowych, nasz ojciec i dziadek muzykowali – tłumaczy wokalista Josh, w jednym z wywiadów. Pochodzą z muzykalnej rodziny, w domu mieli mnóstwo instrumentów. – Pewnego dnia ojciec podarował mi plastikową gitarę i powiedział, że jeśli nauczę się na niej grać "Little Wing" Hendrixa, kupi mi prawdziwą elektryczną. W ten sposób zawsze nas motywował. Jest chemikiem, a może raczej alchemikiem. W domu nie było szumu telewizora, tylko książki Nietzschego albo Sartre'a, o których dyskutowaliśmy podczas obiadu – wspomina cytowany przez "Rzeczpospolitą" Jake.Mówi się, że miarą sukcesu jest liczba naszych wrogów. A tych Grecie Van Fleet nie brakuje. Fani klasycznego rocka zarzucają im wtórność, nazywają ich cover bandem Zeppelinów. Opiniotwórczy portal Pitchfork dał im za album fatalną ocenę 1.6 . "Debiut młodego rockowego zespołu z Michigan jest sztywnym, wyświechtanym i przecenianym retro-fetyszem" – czytamy w recenzji.Amerykanie zagrają w Gdyni 4 lipca 2019 roku. Internauci nie szczędzili słów krytyki, kiedy ogłoszono ich jako jednego z headlinerówOpen'era. Festiwalowicze nie byli zadowoleni. Lekko mówiąc.Listy przebojów jednak nie kłamią - ktoś ich jednak musi lubic i słuchać. Pod teledyskami Grety na YouTube jest także pełno pozytywnych opinii. Nowi fani cieszą się, że są odtrutką nad współczesny rap czy pop. "Mam 14 lat i znów czuje się jakbym miał 54!" – to mój ulubiony komentarz pod ich klipem."To dziwne, że ludzie wkurzają się i marudzą, że 'Muzyka umarła. Nikt już nie robi dobrej muzyki jak starych czasów'. Ktoś więc robi muzykę jak za 'starych dobrych czasów' i ci sami ludzie wkurzają się i marudzą, że to 'kopia'" – ironizuje jeden z internautów. "Do wszystkich osób, które postują, że to zrzynka: Led Zeppelin też zrzynali wszystkie piosenki ze starego bluesa. Te dzieciaki robią najlepszą muzykę od 20 lat!" – przyznaje drugi.Jest w tym sporo racji. "Rolling Stone" przygotował nawet zestawienie oryginalnych utworów , od których "pożyczali" Zeppelini. Słynny początek ze "Stairway to Heaven" (wyd. 1971 r.) jest mocno inspirowany "Taurusem" zespołu Spirit (wyd. 1968 r.).Młodzi muzycy z Grety Van Fleet dorastali wśród klasyków, przesiąknęli tą muzyką i chcieli grać tak dobrze, jak ich idole. Pod względem technicznym i produkcyjnym nie można im nic zarzucić. A że brak im oryginalności? No cóż, wszystko już tak naprawdę było, a nawet pozornie nowe rzeczy nie biorą się przecież z próżni. Żyjemy w kulturze remiksu