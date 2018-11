Szykuje się oblężenie sieci handlowych. Lidl i Biedronka prowadzą "wojnę na przeceny" w Black Friday

Szykują się nieprzebrane tłumy w związku z Black Weekendem w Lidlu i Biedronce. • fot. screen/YouTube/daniello525

ie Black Friday, ale Black Weekend albo nawet "do wyczerpania zapasów". Tak kuszą Polaków sieci handlowe. Przecenione są artykuły z najróżniejszych branż, niektóre nawet o ponad 80 proc. Okazje będzie można łapać przez trzy dni.Tak właśnie reklamuje swoje promocje Lidl. Niemiecka sieć dyskontów chwali się przecenami na narzędzia, sprzęt RTV AGD oraz ubrania. Artykuły będzie można kupić cały "długi" weekend lub do wyczerpania zapasów. Co będzie przecenione? Podajmy tylko przykład powerbanków: te o pojemności 5200mAh mają kosztować 13 zł, a to o 81 proc. taniej niż zwykle.Warto też wybrać się po multiblendery, urządzenia do masażu, czajniki czy koszulki oraz buciki dla dzieci. Pełny zestaw przecenionych artykułów w Lidlu jest dostępny pod tym linkiem.Także Biedronka wydłużyła Black Friday do trzech dni. Również w portugalskim dyskoncie promocja obowiązuje do 25 listopada lub do wyczerpania zapasów.Jeśli kupimy dwa dowolne produkty z kategorii odzież i obuwie, które objęte zostały promocją, otrzymamy 50 procentową obniżkę. Chodzi między innymi o polary, zimowe buty męskie, botki damskie, kurtki dla dzieci. Z całą ofertą na Black Weekend w Biedronce można zapoznać się tutaj źródło: Biedronka