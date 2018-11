"Takiego dna jeszcze nie było". Gessler nawet nie weszła do środka, potem było jeszcze gorzej

Magda Gessler kompletnie zrewolucjonizowała Bistro Szafran w Kwidzynie. • fot. screen TVN Player/Kuchenne Rewolucje

Bartosz Świderski

– Nudno, aż rzygać się chce – skomentowała Magda Gessler już przed wejściem do Bistro Szafran propozycje wymienione w karcie dań. Dalej było jeszcze gorzej. Restauratorka w niewybrednych słowach oceniła umiejętności kucharzy.– To jest przerażające, że ludzie z takim brakiem wiedzy mają odwagę karmić innych ludzi – tak Gessler oceniła personel restauracji w Kwidzynie już po rozmowach z właścicielem i kucharzami.Co tak zbulwersowało restauratorkę? Nie posmakował jej żurek, który jej zdaniem okazał się za kwaśny, a zakwas w opinii gwiazdy TVN został przygotowany z nieodpowiedniego pieczywa. – W tym chlebie musi być jakiś konserwant, bo to śmierdzi gównem! – skomentowała w swoim stylu.Następnie spróbowała kotleta de volaille a potem calzone ze szpinakiem. To nawet jej się spodobało, ale po spróbowaniu... nawet wygląd potrawy był dla niej nie do zaakceptowania.– Wygląda jak mamałyga, mrożony szpinak, kawałki zdechłego kurczaka, okropne. Mdłe, suche, niedobre, kropka – nie miała litości Gessler.Ponadto zdenerwowała ją brudna kuchnia i słabej jakości produkty, z których przygotowano dania. Ostatecznie menu zostało całkowicie zmienione. Teraz można w Soczystym Pieczystym Bistro (tak jest nowa nazwa restauracji) zjeść między innymi szafran w rosole z pieczonym udkiem i swojskimi kluskami czy pieczystą karkówkę.Gessler znana jest z zamiłowania do tradycyjnej polskiej kuchni. Ostatnio z okazji Dnia kotleta schabowego Magda Gessler w rozmowie z Kamilem Rakoszą z naTemat zdradziła swój własny przepis na najpopularniejszą polską potrawę. Restauratorka nawiązała do smaków znanych z dzieciństwa.źródło: Kuchenne Rewolucje