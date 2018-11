Zmieniaj dietę, nie klimat. Ta kampania edukacyjna uświadamia, co faktycznie szkodzi klimatowi

Międzynarodowa organizacja ProVeg prowadzi kampanię "Zmieniaj dietę, nie klimat", aby pokazać, jak masowa hodowla zwierząt wpływa na środowisko. Zbiera właśnie podpisy pod petycją na rzecz wprowadzenia tego tematu do porządku obrad konferencji COP24 • ProVeg International

Jedna z infografik przygotowanych w ramach kampanii ''Zmieniaj dietę, nie klimat'' • ProVeg International

Spot ProVeg International nakłaniający do podpisania petycji w sprawie agency COP24 • YouTube / ProVeg International

Artykuł powstał we współpracy z ProVeg

o szkodzi klimatowi? Wielu jako winnego wskaże palcem sektor transportu. Samochody mają swoje za uszami, ale prawie 30 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych to ''zasługa'' przemysłu żywnościowego, z czego połowa, jak zwraca uwagę międzynarodowa organizacja ProVeg, ma swoje źródło w sektorze hodowlanym.Działającą na rzecz budowania świadomości żywieniowej organizacja prowadzi kampanię " Zmieniaj dietę, nie klimat ", aby pokazać, jak masowa hodowla zwierząt wpływa na środowisko. W jej ramach zbiera właśnie podpisy pod petycją na rzecz wprowadzenia tematu hodowli zwierząt do porządku obrad Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach.– Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) z 8 października 2018 r. jest bardziej alarmujący niż jakikolwiek poprzedni raport klimatyczny. Nie tylko musimy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C zamiast obecnych 2°C, ale mamy na to zaledwie 12 lat – zwraca uwagę Jasmijn de Boo, dyrektor ProVeg International.W jego ocenie, aby osiągnąć ten cel, należałoby w skali globalnej zmniejszyć spożycie wołowiny o 75 proc., wieprzowiny o 90 proc., a konsumpcję jajek o połowę w stosunku do ilości obecnie zjadanych. – Średnio musimy jeść trzy razy więcej fasoli i soczewicy oraz czterokrotnie więcej orzechów i nasion, aby uzyskać taką samą ilość kalorii – przekonuje.Powołuje się przy tym na wytyczne dr Marco Springmanna i jego współpracowników z Martin Programme on the Future of the Food na Uniwersytecie Oksfordzkim. Badacze zalecają zmiany w diecie w kierunku zdrowszej i bardziej roślinnej wersji, usprawnienie technologii i zarządzania oraz zmniejszenie strat żywności i odpadów.24. sesja COP24 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia. Petycję dotyczącą uzupełnienia agendy tegorocznej Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu o globalny problem dostrzeżony przez organizację ProVeg można podpisać na tej stronie