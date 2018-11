Artur Szpilka odczytał ostatni SMS od Andrzeja Gmitruka. Bokser nie krył wzruszenia

Artur Szpilka o ostatniej rozmowie z Gmitrukiem. • Zrzut ekranu z YouTube.com / TVP Sport

N

• YouTube.com / TVP Sport

ie mogłem w to wszystko uwierzyć. Miałem swoje kilka minut, gdzie poryczałem się jak dziecko. Jak to możliwe? – pytał na antenie TVP Sport polski pięściarz Artur Szpilka. Śmierć Andrzeja Gmitruka bardzo go dotknęła. Szpilka przed kamerą zdradził także, o czym po raz ostatni rozmawiał z trenerem.Gmitruk był szkoleniowcem nie tylko Artura Szpilki, ale także Andrzeja Gołoty czy Tomasza Adamka. Zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek (z 19 na 20 listopada) w wieku 67 lat. W rozmowie z TVP Sport Artur Szpilka zdradził o czym rozmawiał z trenerem, kiedy po raz ostatni, jak się teraz okazało, wymienili się SMS-ami.Po wygranej walce z Mariuszem Wachem na gali Knockout Boxing Night w Gliwicach (10 listopada) bokser wysłał Gmitrukowi wiadomość: "Trenerze, musi trener coś wymyślić na to opuszczanie rąk po ciosach, bo czasami robię to automatycznie i nie panuję nad tym. Opanujemy ten mały szczegół i będzie git".– Spokojnie. Zmienimy parę rzeczy w przygotowaniach. Będziesz boksował 12 rund w dużym tempie i częstotliwości ciosów. Masz predyspozycje do takiego boksu, czego nie mają inni. Pozdrawiam serdecznie – odczytał SMS-a od Gmitruka wyraźnie wzruszony Artur Szpilka.Źródło: TVP Sport