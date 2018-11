Piątek przejął kontrolę nad instagramowym kontem Kurdej-Szatan. Przy okazji wyszło, co z tą ciążą

Barbara Kurdej-Szatan po pijanemu zaprzeczyła, że jest w ciąży. • https://natemat.pl/255265,barbara-kurdej-szatan-jest-w-ciazy-kreacja-aktorki-powodem-do-plotek

arbara Kurdej-Szatan już raz dementowała plotki o tym, że jest w ciąży. Uwierzyliście zapewnieniom składanym na trzeźwo? Jeśli nie, to aktorka powiedziała to samo... zdając się być mocno "pod wpływem".Kto należał do sporej grupy Polaków zastanawiających się nad domniemaną ciążą aktorki, ten po ostatnich wpisach na Instagramie Barbary Kurdej-Szatan nie będzie miał już wątpliwości. Gwiazda reklam i seriali nie jest w ciąży.Kurdej-Szatan zapewniła o tym zdając się być pod lekkim gazem. "Drodzy państwo chciałam oficjalnie powiedzieć, że nie jestem w ciąży. Okazuje się, że nawet produkcja "M jak miłość" się bała. Jak się brzucha nie wciągnie, to od razu się jest w ciąży. Biedne my kobiety! - wyznała na nagraniu, jakie trafiło na Instagrama popularnej aktorki. Można odnieść wrażenie, że rankiem następnego dnia Kurdej-Szatan musiała się głupio poczuć, skoro sama w kolejnym poście napisała, że "zawsze jak się upijam to wrzucam jakieś durne filmiki".