Nie żyje mąż Ireny Santor, Zbigniew Korpolewski. Artysta miał 84 lata

Nie żyje Zbigniew Korpolewski, mąż Ireny Santor. Miał 84 lata. • Fot. screen ze stony YouTube.com / prostube

Redakcja naTemat

Wiosną 2018 r. Irena Santor postanowiła przenieść się wraz z mężem Zbigniewem Korpolewskim do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie pod Warszawą. • Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Gazeta

Pani Irenie Santor,Honorowej Obywatelce Stolicy wyrazy współczucia z powodu śmierci Zbigniewa Korpolewskiego — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) 25 listopada 2018

Kilka lat temu Zbigniew Korpolewski wydał książkę poświęconą Hance Bielickiej. • YouTube.com / prostube

o on prowadził legendarne koncerty The Rolling Stones i The Animals w PRL. Występował w kraju i zagranicą wraz z Jerzym Połomskim, Ireną Kwiatkowską i swoją partnerką życiową, Ireną Santor. Nie żyje Zbigniew Korpolewski. Artysta miał 84 lata.O tym, że stan Zbigniewa Korpolewskiego się pogorszył, już parę miesięcy temu mówiła jego żona. Wiosną Irena Santor zdecydowała się przeprowadzić wraz z mężem do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie pod Warszawą właśnie ze względu na niego.Media informowały, że artystka, aby opiekować się mężem, musiała odwoływać koncerty. Wcześniej to ona mogła liczyć na jego pomoc. Gdy w 2000 roku u Ireny Santor wykryto raka piersi, piosenkarka przeszła chemioterapię i dwie operacje. W tych trudnych dla siebie chwilach zawsze mogła liczyć na męża.Informację o śmierci Zbigniewa Korpolewskiego przekazała TVP Info jego córka.Kondolencje Irenie Santor z powodu śmierci męża złożyła była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.Zbigniew Korpolewski, tak jak i Irena Santor, urodził się w roku 1934. Był artystą estradowym, aktorem, reżyserem, prezenterem przedstawień rozrywkowych i muzycznych, ale także prawnikiem.W Telewizji Polskiej prowadził autorski program satyryczny "Loża". Był także dyrektorem w stołecznym Teatrze "Syrena". Pisał teksty dla Hanki Bielickiej oraz kabaretów "Dudek" i "Egida". Kilka lat temu wydał książkę "Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu".źródło: tvp.info