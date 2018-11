Wielki sukces Roksany Węgiel! 13-letnia Polka zwyciężczynią Eurowizji dla dzieci

13-letnia Roksana Węgiel wygrała konkurs Junior Eurovision. • Fot. Screen z YouTube

W

Tak wyglądał występ Roksany Węgiel na Eurowizji dla dzieci w Mińsku.

ielki sukces młodej Polki w finale konkursu Junior Eurovision, który w niedzielę miał miejsce w białoruskim Mińsku. 13-letnia Roksana Węgiel wygrała muzyczną rywalizację z najzdolniejszymi dziećmi Starego Kontynentu.Najlepsze zostawiono na koniec - tak można podsumować przebieg finałowego konkursu Eurowizji dla dzieci, w którym reprezentantka Polski występowała jako ostatnia. Nie przeszkodziło jej to jednak w odniesieniu wielkiego sukcesu. Okazało się, że Roksana Węgiel podbiła serca jury i widzów piosenką "Anyone I Want To Be".W Polsce Roksana Węgiel była dotąd znana szerzej głównie ze zwycięstwa w programie "The Voice Kids" . W komentarzach do jej występu na YouTube można przeczytać, iż 13-letnia Polka zachwyciła nie tylko zdolnościami wokalnymi, ale także profesjonalnym charakterem występu, w tym ciekawą choreografią.