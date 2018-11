Piotr Żyła w trakcie wywiadu w Kuusamo przeszedł sam siebie. Dziennikarz był zadziwiająco cierpliwy

Piotr Żyła udzielił trudnego wywiadu serwisowi skijumping.pl po skokach w fińskim Kuusamo. • Fot. Youtube / Skijumping.pl

P

iotr Żyła słynie z nieprzewidywalnego podejścia do wywiadów. Zwykle krótko i z rozbrajającą szczerością odpowiada na pytania, czym sprawia dziennikarzom kłopoty, a kibiców bawi do łez. Tak było i tym razem po bardzo dobrych występach w fińskim Kuusamo. Rozmowę z Piotrem Żyłą przeprowadził reporter serwisu skijumping.pl.– Piotrek, jaki to był weekend dla ciebie? – zaczął wywiad dziennikarz.– Dobry – usłyszał w odpowiedzi.– Coś więcej nam powiesz? – kontynuował.– Bardzo dobry – odpowiedział Żyła.– Co składało się na to? – nie poddawał się reporter.– Wynik był w porządku, skoki też były w porządku – stwierdził skoczek.I tak właśnie wyglądała ta rozmowa. Dziennikarz brnął dalej, zapytał co jest kluczem do tych bardzo dobrych wyników. Odpowiedź była typowo "żyłowa": – Nie wiem, pracuję nad tym, żeby było dobrze.Reporter "docisnął" więc pytając, czy polski skoczek do tej pory nie pracował wystarczająco dobrze. – No, na to wychodzi – odpowiedział beztrosko Żyła.Następnie reporter próbował dowiedzieć się, czy unikanie kibiców i mediów to świadoma, właściwa droga skoczka. Niestety, również w tym przypadku, za wiele się nie dowiedział. – Nie zastanawiałem się nad tym, może tak – brzmiała odpowiedź.I tak dalej, cały wywiad można zobaczyć tutaj:Także po poprzednim konkursie Żyła błysnął typowym dla siebie poczuciem humoru, tym razem w rozmowie z TVP . Dziennikarz zapytał skoczka, czy już po wyjściu z progu wiedział, że skok będzie petardą. Odpowiedź brzmiała "Ale, że co?", po czym zapadło krępujące milczenie. – Wszystko było ok, ale... nie wiem, bo nie myślałem o tym – dodał.Na szczęście Polak ostatnio dobrze skacze. Piotr Żyła udanie rozpoczął nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zajął szóste miejsce w swojej rodzinnej Wiśle, a trzecie w fińskim Kuusamo. W drugim konkursie na tym samym obiekcie był piąty.źródło: skijumping.pl