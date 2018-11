Im jesteś starszy, tym trudniej o przyjaciół. Jak ich zdobyć? Odpowiedź niektórych zaskoczy

Przyjaźń w dorosłym życiu jest trudna, ale nie niemożliwa • Fot. Mirosław Maciąg / Agencja Gazeta

Marysia Przeprowadzałam się parę razy do różnych krajów. Teraz mieszkam w Berlinie – łatwo jest znaleźć znajomych, ale trudno o przyjaciół. Wszystkie znajomości jakoś się rozmywają.

Kasia Teraz mieszkam w Niemczech od roku i tez zbieram przyjaciół po drodze, w różnych miejscach i okolicznościach, chyba jestem bardzo przywiązana do idei posiadania swojej małej wioski - daje mi to poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy nie miałam w sytuacji rodzinnej.

"Życzę ci zdrowia, przyjaźni i miłości" – słyszymy często w urodzinowych życzeniach. Jednak o to środkowe często jest paradoksalnie najtrudniej. Mieszkasz w wielkim mieście z dala od przyjaciół z dzieciństwa, a ostatnia rzecz, o której myślisz po przyjściu z pracy, to wyjście z kumplami. Jednak czujesz się samotny i marzy ci się paczka rodem z "Przyjaciół". Jest na to sposób. Musi ci się ... chcieć.W dzieciństwie łatwiej o przyjaciół . Pierwszego dnia szkoły siadacie w jednej ławce i nie przesiadacie się przez następne kilka lat albo jesteście kumplami z podwórka. Pakty przyjaźni, urodzinowe przyjęcia, nocowanie w domu przyjaciółki, obozy, kolonie, szkolne wycieczki.Potem przychodzi okres dojrzewania. Hormony, frustracje, złamane serca – bez paczki ani rusz. Po szkole idziecie grać na komputerze albo pijecie bubble tea, ekscytujecie się studniówką i snujecie plany na przyszłość.Potem wyjeżdżasz do wielkiego miasta, zostawiasz swoją paczkę za sobą . Oni tam, ty tu, ale przysięgacie sobie, że nigdy nie stracicie kontaktu. Na studiach znajdujesz kolejnych dobrych przyjaciół, z którymi pomstujesz na wysokość czynszu i profesora, który się na ciebie uwziął.Problem zaczyna się później. Zaczynasz dorosłe życie – praca, przeprowadzki, rodzina. Czasu zawsze jest mało, smsów "koniecznie musimy się spotkać" zaczyna być stanowczo za dużo.Przyjaźń w dorosłym życiu i w wielkim mieście jest cholernie trudna.Ale nie niemożliwa. Nie obejdzie się jednak bez pracy.Zapytałam o słowo na "P" ludzi na Facebooku.Pierwszy wniosek jest taki – wielu dorosłym ludziom trudno jest się zaprzyjaźnić, a czują się samotni."Mieszkam od czterech lat w Warszawie, przyjaciół mam w Krakowie, w którym studiowałam. Nie wiążę przyjaźni z wielkością miasta. Po prostu nie trafiłam tu na »swoje« osoby" – pisze mi Ewa.Podobne doświadczenia ma Weronika, która również przeniosła się do innego miasta po studiach. "Było ciężko. Nadal uważam, że najłatwiej zawrzeć znajomości na studiach, a tu zostałam wyrzucona na obcy mi grunt. Dodatkowo osoby z którymi pracowałam były całkowicie różne ode mnie, także żadnego porozumienia" – mówi.Ola twierdzi z kolei, że w większym mieście ludzie nie mają dla siebie czasu, a "jak mają, to jest to kropelka z morza", a Wera zwierza mi się, że większość jej znajomości sprzed studiów się rozpadła, a ciężko jej nawiązywać mocne więzi z innymi ludźmi. – Nigdy nie byłam w to dobra – wyznaje.Ja sama miałam szczęście. Mieszkam w tym samym mieście, w którym się urodziłam, tutaj mam grupę przyjaciół, których zdobyłam "po drodze". Jest przyjaciółka z podstawówki, kumple z osiedla, paczka ze studiów. Jakoś się trzymamy, mimo że – jak każdy dobrze wie – nie wszystkie "przyjaźnie na całe życie" takimi się okazują.Ale co – jako introwertyczka – zrobiłabym, gdybym teraz musiała się przeprowadzić? Bo przyjaciele na odległość to jedna sprawa, ale przecież trzeba mieć kogoś przy sobie. Żeby wyjść na kawę, do kina, pogadać przy winie. A nie każdy jest tak śmiały i przebojowy, że podchodzi do ludzi na ulicy i przyjaciół ma ot tak, z miejsca.Więc jak zdobyć przyjaciół? Czyli, podkreślmy, ludzi, którzy – jak sprecyzował w wywiadzie dla Huffpost dr William K. Rawlins, amerykański ekspert ds. komunikacji interpersonalnej zajmujący się przyjaźnią – wysłuchają cię i z którymi możesz porozmawiać, na których możesz liczyć i z którymi po prostu dobrze się bawisz?Problem jest palący, co widzę na jednej z facebookowych grup. "Jakie macie pomysły na poznanie ludzi w miastach w których mieszkacie? Ja np. przeprowadziłam się już jakiś rok temu do Warszawy i teraz jak się już w miarę wszystko unormowało zaczęło mi brakować ludzi. Jakieś rady?" – pyta jedna z użytkowniczek.Najpopularniejsza rada, którą widzę w komentarzach, brzmi: rozwijaj swoje pasje. Chodź na kursy, warsztaty, szkolenia, a spotkasz tam ludzi podobnych do siebie. Wkręć się w jakiś projekt, w wolontariat."Poznałam mnóstwo znajomych i paru bardzo dobrych przyjaciół na siłowni, bo uprawiam trójbój. Jak się nie wie jak zacząć rozmowę, to zawsze można pogadać o naszym sporcie. A zauważyłam, że jeśli często gdzieś przebywasz, to stajesz się częścią otoczenia i ludzie sami zagadują, bo i tak jesteś już 'nasza'. Uśmiechanie się również pomaga zacząć znajomości" – radzi Małgosia.Są też inne rady. Zdobywaj znajomych w internecie, na przykład na facebookowych lokalnych grupach, na których często organizowane są spotkania. Są też serwisy Meetup czy Coachsurfing. Na tym drugim – jak opowiada jedna z użytkowniczek Facebooka – są regularne spotkania przy filmie czy wspólnym posiłku i zwiedzanie miasta.No i ... Tinder. Wiele osób podkreśla, że da się tu szukać (i znaleźć) przyjaciół i to bez żadnych podtekstów.Z kolei mamy radzą, żeby zagadywać inne mamy, na przykład na placu zabaw, a psiarze – żeby rozmawiać z właścicielami czworonogów spotkanymi podczas spacerów. Można zaprzyjaźnić się z sąsiadami, spotykać się ze znajomymi znajomych, poznawać przyjaciół drugiej połówki.Czyli przede wszystkim trzeba wyjść ze strefy komfortu. I nie wychodzić z założenia, że "jestem nudna i beznadziejna, nikt mnie nie polubi".Tylko pozostaje drugi problem. Jak tę znajomość utrzymać i przekształcić ją w przyjaźń, skoro nie ma czasu na życie?Każdy kto próbował kiedyś zgrać swoje grafiki z przyjacielem lub (co gorsza) z kilkorgiem, wie, że to sztuka godna Nobla. Tego wieczoru nie mogę, bo idę do lekarza, a kolejnego nie możesz ty, bo idziesz z chłopakiem do kina. Tutaj wyjazd, tu choroba, ciężki dzień w pracy, wywiadówka u dzieci w szkole.W końcu umawiasz się na sobotę. Odwołujesz. Umawiacie się na kolejny tydzień. Znowu odwołujesz i tak w kółko. Bo zawsze coś. Tylko że w ten sposób zostaniesz sam.– Ludzie myślą, że przyjaźń po prostu się dzieje. Że będziemy tych przyjaciół mieć i już – mówi dr Rawlins, specjalista ds. przyjaźni, "Guardianowi". A tak się wcale nie dzieje. To może niektórych zszokować, ale żeby zdobyć i utrzymać przyjaźń, trzeba włożyć w to i trochę pracy, i wysiłku. Słowem, nieco się pomęczyć.Czyli... trzeba znaleźć na przyjaźń czas. Oznacza to, że jeśli jesteś padnięty po pracy – a jeszcze musisz zająć się dziećmi i domem – ale chcesz mieć przyjaciół, musisz czasem zacisnąć zęby, wypić kolejną kawę i iść na spotkanie. Mimo że tak bardzo się nie chce.A to jest trudne. "Na pytanie, jak radzę sobie z utrzymywaniem przyjaźni w dorosłym życiu, powiem tyle – nie radzę sobie. Mój czas poświęcam głównie na pracę i rodzinę. Potem na swoje pasje. Ciężko mi regularnie spotykać się z innymi" – odpowiedziała na moje pytanie na Facebooku Justyna.Ale ja sama ostatnio zdałam sobie sprawę, że jestem coraz starsza i że muszę pielęgnować relacje z bliskimi mi osobami, bo pewnego dnia oni po prostu znikną. Pizza w weekend, wino i film przynajmniej raz w miesiącu, w międzyczasie rozmowy na Messengerze, jakieś wspólne rytuały, jak chociażby bożonarodzeniowe spotkania. Co komu pasuje.Wcale nie musi być, jak w "Przyjaciołach" czy polskich "Przyjaciółkach" – bycie ze sobą non stop wcale nie jest możliwe. Ale trzeba coś wymyślić, żeby grało.Jak podkreśla autor artykułu o przyjaźni w portalu Vox , modne teraz motto "be chill", czyli bądź na luzie, w przyjaźni nie ma za bardzo racji bytu. Jasne, nie chodzi o to, żeby się spinać i męczyć, przyjaźń to nie tortury. Bardziej chodzi o to, że jeśli bardzo ci na kimś zależy, musisz to pokazać, a nie mówić, że jakoś to będzie.Vox daje też inne rady dotyczące przyjaciół: bądźcie szczerzy i rozmawiajcie o prywatnych, intymnych sprawach, sami wychodźcie z inicjatywą, a nie czekajcie tylko na zaproszenie, spieszcie na pomoc przyjaciołom (obojętnie, czy to emocjonalne wsparcie, czy fizyczna obecność), ale też nie wahajcie się "dać umrzeć" znajomości, która was męczy i wiąże się tylko z jednostronnym wysiłkiem.Brzmi jak ciężka praca? Według doktora Rawlinsa tak właśnie ma brzmieć."Mam wspaniałych znajomych i dwie zajebiste przyjaciółki – zupełnie się nie spodziewałam, że tak »na starość« taka przyjaźń się może wydarzyć" – wyznaje mi Anka.A Kasia opowiada: "Bardzo się bałam utraty przyjaciół, ale to się nigdy nie stało. Starzy zostali (całkiem pokaźne stadko), a ku mojemu zdziwieniu doszli nowi – poznani przez byłego już chłopaka, ale tez jedna serdeczna przyjaciółkę poznałam na ulicy".A więc praca popłaca. Można być dorosłym i mieć przyjaciół.