Świetna wiadomość dla fanów Ferdka i spółki. "Kiepscy" powracają w 2019 roku

"Świat według Kiepskich" będzie mieć kolejny sezon • Fot. Grzegorz Gołębiowski / Materiały prasowe

Informacja prasowa W wiosennej ramówce, Telewizja Polsat pokaże 12. nowych odcinków (541-552), w których poznamy dalsze losy Kiepskich, Paździochów, Boczka oraz pozostałych mieszkańców osiedla Kosmonautów. Perypetie bohaterów „Świata według Kiepskich”, jak zawsze okraszone zostaną potężną dawką humoru i abstrakcyjnych sytuacji.

odły fanów zostały wysłuchane, a osoby zwiastujące koniec serialu na następnym raz ugryzą się w język. Polsat ogłosił, że "Świat według Kiepskich" powróci na antenę znowymi odcinkami. Co więcej w 2019 roku minie dokładnie 20 lat (!) odkąd sitcom jest nadawany w telewizji. Chciałoby się rzec, cytując Boczka, O, w mordę jeża!W zeszłym tygodniu internet huczał od plotki dotyczącej końca serialu . "Świat według Kiepskich" faktycznie zniknął z anteny Polsatu, ale zimowe przerwy w emisji to rzecz zupełnie normalna."Kiepscy" powrócą wiosną 2019 roku. Zdjęcia do kolejnego sezonu zaplanowane są na styczeń.W realizowanych odcinkach zobaczymy stałą obsadę serialu: Andrzej Grabowski (Ferdek), Marzena Kipiel-Sztuka (Halina), Ryszard Kotys (Paździoch), Renata Pałys (Paździochowa), Barbara Mularczyk (Mariola), Bartosz Żukowski (Waldek), Dariusz Gnatowski (Boczek), Jolasia (Anna Ilczuk), Kopernik (Andrzej Klak).