Rosja pokazuje filmy z przesłuchań ukraińskich marynarzy. Zeznają na korzyść Moskwy

Ujawniono fragmenty przesłuchań ukraińskich marynarzy. • Fot. screen / Twitter / Militarnyj Portal

Як і варто було очікувати російське ФСБ після морального-психологічного та ймовірно фізичного тиску на українських військових моряків опублікувало відео їх "допиту" за яким українські моряки говорять про "порушення ними територіальних вод Росії" pic.twitter.com/soSGtvWzCc — Мілітарний портал (@mil_in_ua) 26 listopada 2018

osyjskie służby upubliczniły w mediach społecznościowych krótkie fragmenty przesłuchań ukraińskich marynarzy. Z nagrań dokonanych przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa wynika, że marynarze przyznali się do celowego naruszenia wód terytorialnych Rosji. Ukraińskie media podają jednak, że Rosjanie wymusili zeznania presją "moralną, psychiczną i fizyczną".Mężczyzna, którego wypowiedź udostępniono na Twitterze, mówi, że w drodze do Mariupola przez Cieśninę Kerczeńską dotarli do wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej. Przyznaje, że Służba Graniczna Rosji ostrzegła marynarzy, iż naruszyli prawo Federacji Rosyjskiej.– Nakazywali nam wielokrotnie opuszczenie wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej – mówi Ukrainiec. Kolejny potwierdza jego wersję. – Rosyjskie statki skontaktowały się z nami, nakazały zatrzymać się i zawrócić – relacjonuje. Trzeci z mężczyzn twierdzi wręcz, że zachowanie ukraińskiej załogi było "prowokacyjne".W niedzielę Rosjanie ostrzelali i zatrzymali na Morzu Azowskim trzy okręty ukraińskiej marynarki wojennej. Do niewoli dostało się 23 ukraińskich marynarzy. Okoliczności rosyjskiego ataku wyjaśniła dziennikarka naTemat Katarzyna Zuchowicz.