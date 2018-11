Co naprawdę napisała Mosbacher do Morawieckiego i Dudy [PEŁNE TŁUMACZENIE]

Szanowny Ministrze Moraweicki [błąd w nazwisku jak w oryginale - red.]:



Piszę do Pana, żeby wyrazić głębokie zaniepokojenie ostatnimi oskarżeniami jakie członkowie polskiego rządu wysunęli przeciw dziennikarzom oraz kierownictwu TVN oraz Discovery w związku z reportażem śledczym Superwizjera ze stycznia 2018 roku o działalności neonazistów w Polsce.



Jak być może Pan zauważył, minister Joachim Brudzinski oraz członek partii Prawo i Sprawiedliwości publicznie oskarżyli (przez Twitter) TVN o zainscenizowanie urodzin Adolfa Hitlera przedstawionych w materiale.



To zdumiewające, żeby te osoby publiczne atakowały dziennikarzy za wypełnianie ich misji niezależnych mediów w warunkach tak rozwijającej się polskiej demokracji. Jak rozumiem polskie organa ścigania tuż po publikacji materiału uruchomiły odpowiednie działania przeciw grupie ekstremistów, którzy zorganizowali wspomniane wydarzenie.



Jest tym bardziej zaskakujące, że członkowie rządu wydają się teraz bardziej zainteresowani w podważaniu motywów dziennikarzy oraz rzekomych powiązaniach TVN z ekstremizmem.



Rząd Stanów Zjednoczonych stoi zdecydowanie z Polską i całym światem w walce z nienawiścią i ekstremizmem popieranym przez jednostki i grupy gloryfikujące Hitlera i nazistów. Jednocześnie doceniamy liczne poświęcenia jakich Polacy dokonali w czasie II wojny światowej. Jest równie ważne, żeby patrząc w przyszłość, Stany Zjednoczone oraz Polska ustaliły, że wspólnie wspierają wolność mediów i wolność słowa, kamienie węgielne demokracji.



Mam nadzieję, że członkowie Pana rządu powstrzymają się od ataków, nie mówiąc o stawianiu zarzutów, wobec niezależnych dziennikarzy, którzy działają w imieniu interesu publicznego i wzmacniają nasze społeczeństwa.



Z poważaniem,



Georgette Mosbacher



Do wiadomości:



Prezydent Andrzej Duda,



Minister Brudzińksi [błąd w nazwisku jak w oryginale - red.], Minister Spraw Wewnętrznych



[Dopisek odręczny]:



Musimy znaleźć rozwiązanie. To blokuje naprawdę ważne rzeczy.