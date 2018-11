Urodziny Radia Maryja. Ile Rydzyk płaci za wynajem hali sportowej na tę imprezę?

Nikt nie chce podać dokładnej kwoty, jaką ojciec Tadeusz Rydzyk płaci za wynajem hali na urodziny Radia Maryja. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

adeusz Rydzyk znów wynajmuje całą halę sportową na urodziny Radia Maryja i jak zwykle nie wiadomo, ile dokładnie musi za to zapłacić. Oficjalnie płaci "według cennika" i "bez żadnych zniżek" około 20 tysięcy złotych.Będzie wielka gala, zaproszeni goście, politycy i słuchacze będą świętować kolejne urodziny Radia Maryja. W toruńskiej hali sportowej tłum będzie dziękować ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za niesienie krzyża na falach eteru. I jak co roku nikt nie wie, ile to tak na prawdę kosztuje.Oficjalny komunikat jest taki, że Rydzyk płaci według cennika i nie dostaje żadnych preferencyjnych zniżek. Toruńska Infrastruktura Sportowa zarządzająca Areną Toruń podaje, że rachunek będzie opiewał na około 20 tysięcy złotych. Ile dokładnie? Należąca do samorządu spółka od lat zasłania się tajemnicą handlową.Sam cennik jest dość skomplikowany. Zależy od tego, kto, na jak długo i w jakim celu wynajmuje salę. W przypadku imprezy o charakterze społecznym jest to minimum 16 tysięcy złotych, do tego dochodzą koszty parkingu, loży dla VIP, rozstawienia dodatkowych krzeseł czy wynajęcia telebimu.Koszty wynajęcia sali to oczywiście kropla w morzu. W zeszłym roku śpiewał chór Wojska Polskiego, tańczył zespół ludowy, a to tylko początek długiej listy wszelakich atrakcji. Tu też nie wiadomo jednak, czy Rydzyk ponosił jakieś koszty. Chór mógł przyjechać na wniosek ministra obrony narodowej, który przebywał na widowni.źródło: "Gazeta Wyborcza"