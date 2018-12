Kolejny powód aby zrezygnować z papierosów. Producent alternatywy wprowadza znaczne innowacje

Jak wygląda nowy IQOS? Zdecydowanie różni się od poprzedników • Fot. 123rf.com / Victor Koldunov

Monika Przybysz

IQOS 3 • For. materiały prasowe

IQOS 3 Multi • Fot. materiały prasowe

"Przerwa na papierosa" powoli traci swoje znaczenie. Wraz z pojawieniem się na rynku produktów alternatywnych dla papierosów, coraz większa liczba dotychczasowych palaczy rezygnuje z konwencjonalnych wyrobów tytoniowych na rzecz alternatyw. Te z kolei stają się coraz bardziej zaawansowane technicznie, czego przykładem jest trzecia już generacja IQOS-a.IQOS, czyli urządzenie do podgrzewania tytoniu, jest obecne na naszym rynku od ponad roku. Jego producent - PMI - podaje, że na całym świecie już prawie 6 milionów dorosłych palaczy zrezygnowało z papierosów na rzecz IQOS, a każdego dnia ich liczba zwiększa się o kolejne 10 tys.Zgodnie z przeprowadzonymi do tej pory badaniami, w tym przez niezależne ośrodki badawcze , aerozol z nikotyną pochodzący z IQOS-a ma średnio o 90-95 proc. niższe poziomy szkodliwych substancji, niż dym papierosowy.Niższa zawartość szkodliwych substancji w aerozolu IQOS-a względem dymu papierosowego wynika z tego, że w urządzeniu nie dochodzi do spalania tytoniu - jest on jedynie podgrzewany.Do tej pory, IQOS składał się z dwóch elementów: przenośnej ładowarki i podgrzewacza, do którego wkłada się wkład z tytoniem. Po naciśnięciu przycisku grzałka zaczyna pracować, tytoń jest podgrzewany. Aerozol, którym się zaciągamy to mieszanina nikotyny i gliceryny - bez rakotwórczych substancji smolistych.W momencie pojawienia się na rynku IQOS był produktem przełomowym, innowacyjnym, niepodobnym do innych dostępnych już alternatyw w postaci e-papierosów. Jego producent nadal pracuje jednak nad kolejnymi ulepszeniami. Na rynku pojawiła się właśnie trzecia generacja produktu: IQOS 3 i IQOS 3 Multi.Czym różnią się od dwóch poprzednich? Poza parametrami technicznymi, projektanci mocno popracowali nad designem i funkcjonalnością obu modeli.“Trójka” konstrukcją nawiązuje do poprzedników. Oba elementy - podgrzewacz i ładowarka - przeszły jednak lekki liftng: zmieniło się zamknięcie, a cała konstrukcja zyskała jeszcze bardziej opływowy kształt.Producent zapewnia również, że nowy model jest w porównaniu z poprzednimi wytrzymalszy - zarówno jeśli chodzi o odporność na uszkodzenia mechaniczne, jak i czas pracy baterii.W “Trójce Multi” zrezygnowano z kolei z “powerbanku” i osobnego podgrzewacza - oba elementy zostały połączone w jedno. IQOS 3 Multi jest w efekcie nieco szerszy niż sam podgrzewacz z poprzednich generacji, ale jednocześnie smuklejszy, niż poprzednie “powerbanki”.Takie połączenie przekłada się na czas pracy baterii oraz możliwość korzystania z urządzenia 10 razy bez “międzyładowania”.Rekomendowane ceny nowych IQOS-ów to 480 zł za “Trójkę” i 420 zł za IQOS 3 Multi.