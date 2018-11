Nagrody IAB MIXX Awards rozdane

Materiały prasowe

uż po raz dwunasty do rąk laureatów trafiły nagrody w IAB MIXX Awards – najważniejszym konkursie branży interaktywnej na najlepsze kampanie z udziałem digitalu. Odebrali oni statuetki w 16 kategoriach podczas uroczystej gali, która odbyła się 28 listopada br. w Warszawie. Najwięcej statuetek – aż siedem – otrzymała agencja GONG. Podczas wydarzenia zostały także przyznane nagrody za dokonania.Obrady jury IAB MIXX Awards 2018 zaowocowały w tym roku 52 nominacjami spośród blisko 140 zakwalifikowanych w 16 kategoriach. 28 listopada br., podczas wieczornej gali uroczyście ogłoszono listę zwycięzców - przyznano 3 złote, 15 srebrnych i 19 brązowych statuetek oraz 15 wyróżnień.- Chcemy, by MIXX Awards przyczyniał się do podnoszenia jakości działań na rynku reklamy internetowej w Polsce. Charakteryzuje go dostępność – w konkursie biorą udział zarówno małe, jak i duże agencje zgłaszające projekty realizowane z rozmachem bądź niskobudżetowe. Jednocześnie MIXX Awards to bardzo wysoki poziom i ponadprzeciętne oczekiwania jury, które ocenia kampanie jako całość. Wyśrubowany poziom sprawia, że liczba złotych czy srebrnych statuetek jest niższa niż liczba kategorii i już sama nominacja jest olbrzymim wyróżnieniem - komentuje Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.W tym roku aż siedem statuetek otrzymała agencja GONG, która odebrała złoto, srebro i nagrodę w kategorii Best in Show za kampanię #weekendING oraz srebro i dwie statuetki brązowe za Tymbark Funbot. Wręczono jej także nagrodę Agencji Roku.Złote statuetki MIXX Awards 2018 trafiły do twórców kampanii:– Jako jury oczekiwaliśmy od tegorocznych zgłoszeń przede wszystkim odwagi w poszukiwaniu świeżych rozwiązań, które przekładają się na wzrost biznesu i jednocześnie mogą stanowić inspirację na przyszłość. Skala i innowacyjność projektów były bardzo zróżnicowane. Nadal w przygotowywaniu kampanii coraz większą wagę przykłada się do efektywności prowadzonych działań. Punktem wyjścia jest zrozumienie człowieka i zaprojektowanie digitalowych doświadczeń tak, by zbudować relację z użytkownikami – komentuje Paweł Patkowski, przewodniczący jury konkursu, Dyrektor Wykonawczy ds. Marki i Komunikacji Marketingowej Orange Polska.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było zrealizowanie kampanii wykorzystującej co najmniej jeden kanał digital. Jury złożone z przedstawicieli agencji, wydawców, domów mediowych i reklamodawców oceniało je jako całość, biorąc pod uwagę zarówno strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie mediów, jak również rezultaty i ROI.– Cieszymy się, że jesteśmy częścią jednego z najważniejszych wydarzeń w branży. Jak co roku zadbaliśmy o to, aby proces przyznawania nominacji i wyłaniania laureatów przebiegał w przejrzysty i zgodny z regulaminem sposób. Budowa zaufania to jedna z najważniejszych wartości PwC – mówi Paweł Wesołowski, partner w PwC.Nagrody za dokonania są bardzo ważną częścią IAB MIXX Awards. Są uhonorowaniem wybitnych osiągnięć, odwagi i konsekwencji w wyznaczaniu trendów w komunikacji marketingowej.Agencją Roku został GONG, Domem Mediowym Roku – Havas Media, a Marketerem Roku IKEA Polska.Joanna Pawlak, Prezes Wirtualnej Polski Holding otrzymała nagrodę Człowieka Roku.Nagrodę Specjalną IAB Polska za całokształt dokonań odebrał Grzegorz Krzemień, Prezes Golden Submarine.– Zarówno Joanna jak i Grzegorz to wyjątkowe osobowości, które od lat mają wpływ nie tylko na firmy, którymi kierują, ale również rozwój całej polskiej branży digitalowej. Nagrody dla nich są w pełni zasłużone – komentuje Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.Galę MIXX Awards poprzedziła konferencja, podczas której zostały przedstawione najciekawsze kampanie marketingowe tego roku. Większość z nich była nominowana do MIXX Awards. Case studies z najciekawszych projektów i kampanii były prezentowane z perspektywy agencji, domu mediowego i klienta.