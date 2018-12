Katalizatory innowacji w przedsiębiorstwach

Dariusz Kudzia, Country Manager Dassault Systèmes Polska. • Mat. prasowe

ariusz Kudzia, Country Manager Poland, Dassault Systèmes opisuje, jak platformy technologiczne mogą przyspieszyć proces innowacji oraz jak Przemysł 4.0 zmienia rolę człowieka w świecie dzisiejszych technologii.Głównym czynnikiem zmian w przemyśle, zachodzących już od wielu lat, jest globalizacjai poszerzanie się możliwości konkurowania podmiotów gospodarczych na globalnym rynku. Nie bez znaczenia są oczekiwania konsumentów, którzy cenią sobie zindywidualizowane podejście ze strony dostawców, ich zdolność do zaproponowania produktów i usług odpowiadających na konkretne potrzeby.Istotnym czynnikiem jest obecnie tendencja użytkowania produktów i usług, ale pozbawiona chęci ich posiadania, np. użytkowanie maszyny w ściśle określonym czasie i zakresie, ale bez aspiracji, by być jej właścicielem – w usłudze „car sharing” idzie o możliwość przejściowego korzystania z auta, które nie jest własnością użytkownika. Innowacja jest tu słowem kluczowym- stanowi połączenie ludzi i ich pomysłów.Nieproduktywnym zatem jest rozdzielanie tych pomysłów i izolowanie ichw silosach organizacyjnych. Kiedy ludziom odda się do dyspozycji ogólnie dostępnąi obejmującą swym zasięgiem całe przedsiębiorstwo platformę, możliwe staje się wprowadzenie licznych usprawnień oraz osiągnięcie wyższego poziomu współpracy między poszczególnymi działami. Taki sposób rozpowszechniania digitalizacji oznacza, że funkcjonujące wcześniej silosy informacyjne zanikają, co w efekcie generuje nowe pomysłyi otwiera nowe możliwości współpracy już na etapie koncepcyjnym projektów.Mówiąc o wynalezieniu żarówki, Thomas Edison powiedział: „Nie zawiodłem. Właśnie znalazłem 10 000 sposobów, które nie zadziałają.” Niepowodzenie w biznesie jest często źle odbierane, ponieważ kosztuje pieniądze, czas, a często nawet wiele więcej.Kiedy niepowodzenia zdarzają się w cyfrowym świecie, uczenie się na błędach jest bezbolesne i co najważniejsze bezkosztowe. Błędy nie są stratą ani marnotrawstwem zasobów, ale cennymi i pouczającymi doświadczeniami. Przy takim podejściu, mogą nawet stać się atutem firmy. A ponieważ, dzięki platformie, informacje o niepowodzeniach i ich analiza są dostępna dla całego ekosystemu możliwe będzie uniknięcie ich w przyszłości – oznacza to również, że te same błędy, w realnym świecie, nie będą miały miejsca.Błędy popełniane „cyfrowo” w środowisku platformy (np. 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes) mogą być docenione, ponieważ w efekcie prowadzą do nowych i bardziej dynamicznych sposobów działania. Różne działy mogą się ze sobą mieszać i współpracować przy różnych projektach, wkładając w proces swój unikalny zestaw umiejętności i doświadczenia. Powstająca w ten sposób komunikacja ułatwia budowanie zespołu, zachęca do oddolnej inwencji i pozwala ludziom zaprezentować swoje prawdziwe zdolności, pasje i kompetencje.Obecnie postawiono nacisk na cyfryzację, automatyzację i robotyzację wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach tak, by przebiegały szybciej, sprawniej niż dotąd i umożliwiały efektywniejsze zarządzanie ofertą produktów w odpowiedzi na potrzeby rynku. Warto podkreślić, że idea Przemysłu 4.0 nie znalazła powszechnej akceptacji i nie stała się częścią języka, którym na świecie rozmawia się o zmianach zachodzących w przemyśle.Inne podejście do rewolucji technologicznej w przemyśle można znaleźć w USA, Chinach czy Korei. W Dassault Systèmes przyjmujemy, że cyfryzacja i optymalizacja wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach, na których koncentruje się Przemysł 4.0, to jedynie pierwszy krok do wykorzystania potencjału nowych technologii. Te zaś umożliwiają tworzenie także innowacyjnych produktów i usług, nowych modeli biznesowych, które bardziej wywindują konkurencyjność przedsiębiorstw, niż sama optymalizacja procesów. Zmiany zachodzące w przemyśle są tak przełomowe jak wynalezienie druku przez Gutenberga w okresie renesansu.Platforma biznesowa stanowi idealną podstawę do integracji i może być szybko wdrożona w środowisku chmury obliczeniowej – w efekcie budując fundamenty ekspansji międzynarodowej. W Dassault Systèmes współpracujemy z setkami tysięcy firm o różnej wielkości i w najróżniejszych dziedzinach przemysłu i handlu, gdzie praktyki te przyniosły pozytywne zmiany i innowacje na światowym poziomie.Chmura prowadzi do pewnego rodzaju demokratyzacji technologii, bo dzięki niej zaawansowane rozwiązania, dotychczas zarezerwowane dla nielicznych, stają się szerzej dostępne. Każda firma może tworzyć innowacje dla siebie oraz swoich produktów i usług. Aby to osiągnąć potrzebna jest biznesowa wola i narzędzia. Nowoczesne technologie dostarczają narzędzi – w wielu przypadkach już sama zunifikowana strategia platformowa stanowi czynnik motywujący do działania. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji wewnątrz organizacji. Kiedy uda się połączyć oba te czynniki pojawia się nowy – oparty na platformie – sposób myślenia.