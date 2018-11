Szczyt klimatyczny bez szczytu. Kolejny światowi przywódcy odwołują swój przyjazd do Katowic

Wiceszef MSZ ogłosił, że Angeli Merkel i Donalda Tuska nie będzie na szczycie klimatycznym. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

iceminister spraw zagranicznych wyjawił na antenie Radia Zet, że na szczyt klimatyczny do Katowic nie przyjadą Angela Merkel i Donald Tusk. Próżno też oczekiwać przyjazdu Petro Poroszenki, nieobecnym będzie także Emmanuel Macron. Wczoraj poinformowano, że do Katowic nie przyjedzie Władimir Putin.Lista gości jest coraz krótsza, a szczyt rozpoczyna się już w poniedziałek. W czwartek rzecznik Kremla Dmitri Pieskow ogłosił, że Władimir Putin nie wybiera się do Polski , nie wskazał też nikogo, kto miałby zastąpić prezydenta Rosji. Dziś z grafiku wypadły kolejne nazwiska.Zapowiadano przyjazd największych. Media rozpisywały się o tym, że będzie Bono i Leonardo Di Caprio, pojawiało się nazwisko Davida Attenborough, ale oprócz gwiazd estrady i Hollywood mieli też przyjechać najważniejsi politycy, by wspólnie zastanowić się nad sposobami ochrony środowiska.Tych ostatnich zabraknie. Jak poinformował na antenie Radia Zet wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, wizytę w Katowicach odwołała kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emanuel Macron, a także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Cichocki pośród wielkich nieobecnych wymienił też prezydenta Petro Poroszenkę