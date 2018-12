Cały rok ze słynną podróżniczką i pisarką. Złote myśli Martyny Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska, podróżniczka i pisarka, dzieli się z innymi swoimi kolejnymi złotymi myślami, tym razem na łamach kalendarza zatytułowanego ''Freedom'' • Fot. Jakub Wlodek / Agencja Gazeta

Każdy miesiąc w kalendarzu Freedom opatrzono krótką refleksją Martyny Wojciechowskiej na temat celów i wyzwań • Materiały prasowe

Do oprawy graficznej kalendarza ''Freedom'' wykorzystano m.in. zdjęcia z kampanii kolekcji biżuterii Freedom WOLF EDITION W. KRUK • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Burda Książki

odróżniczka, pisarka i gwiazda telewizji. Jako pierwsza Polka ukończyła Rajd Dakar, a jako trzecia zdobyła Koronę Ziemi. Telewidzowie znają ją najlepiej z programu ''Kobieta na krańcu świata''. Martyna Wojciechowska, mając za sobą wiele sukcesów i osiągnięć, chętnie inspiruje innych. Teraz dzieli się kolejną porcją złotych myśli.– Każdy ma swój Everest. To nasze marzenia, wyzwania, cele, ale również to, co robimy z prawdziwą pasją. Może to być wszystko np. robienie wspaniałych obiadów. Dla mojej mamy to autentyczna pasja. Gotuje z wielkim zaangażowaniem i jest w tym szczęśliwa. Najważniejsze, by robić coś z głębi serca – przekonuje podróżniczka.W pasji olbrzymią rolę do zagrania ma poczucie własnej wartości. Bez niego zabraknie siły, by spełnić marzenia. Jak podkreśla Martyna Wojciechowska, każdy z nas powinien budować własną wartość, a nie żyć blaskiem odbitym od drugiej osoby. Gdy bowiem przeglądamy się w oczach innych, ryzykujemy, że powstały obraz będzie niezwykle wykrzywiony.Wiara we własne możliwości nie oznacza jednak wolności od strachu. – To naturalne, że się czegoś boimy, w końcu bez strachu nie ma odwagi. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. Tak naprawdę ważne jest, co robimy pomimo lęku, pomimo strachu – zwraca uwagę autorka książek podróżniczych, która ma za sobą bagaż ekstremalnych przygód.Te i inne równie inspirujące złote myśli znajdziemy w najnowszym kalendarzu Martyny Wojciechowskiej zatytułowanym '' Freedom '', czyli ''Wolność''. Terminarz opracowano w taki sposób, by przez cały nadchodzący rok inspirował do poszukiwania własnej drogi, a jednocześnie rozwijał pragnienie odkrywania uroków świata.Do każdego miesiąca przyporządkowano odpowiednie do pory roku zdjęcie,hashtag oraz krótką refleksję. W motywacyjnym słowniku podróżniczki na najbliższy rok znalazły się takie pojęcia jak: wdzięczność, determinacja, pasja, wybór, odwaga, kraniec świata, motywacja, niemożliwe nie istnieje, ludzie, marzenia, niezależność i góry.Każdemu, niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest fanem Martyny Wojciechowskiej, kalendarz ''Freedom'' pomoże w zorganizowaniu czasu. Czytelny zapis dat uwzględnia imieniny oraz najważniejsze święta. Przejrzysta forma terminarzu pozwala zaś prowadzić własne notatki obok każdego rozpoczynającego się tygodnia.Oprawiony w skóropodobną okładkę kalendarz z dedykacją autorki serii ''Kobieta na krańcu świata'' wydano w poręcznym formacie zbliżonym do A5. Dzięki temu będzie go można zawsze mieć pod ręką, czy to w biurowej teczce, czy niewielkiej damskiej torebce.