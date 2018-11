Trzęsienie ziemi w Buenos Aires. Argentyński szczyt G20 zagrożony?

W Buenos Aires doszło do trzęsienia ziemi. • Fot. naTemat.pl

Buenos Aires – stolicy Argentyny, gdzie trwa właśnie szczyt G20, doszło do trzęsienia ziemi. Miało ono siłę 3,8 stopni w skali Richtera, a jego epicentrum znajdowało się około 33 km od centrum stolicy – podaje portal tn.com.ar, powołując się na dane narodowego instytutu INPRES.Dyrektor instytutu sejsmograficznego Alejandro Giuliano poinformował, że trzęsienie ziemi było małe Setki użytkowników mediów społecznościowych informowało o trzęsieniu ziemi. Internauci komunikowali, że wstrząs nastąpił w Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, San Isidro, Quilmes, Berazategui, Vicente López i Buenos Aires. Relacjonowali, że drżały sufity i ściany, pospadały obrazy i poprzewracały się regały.W Buenos Aires przebywają obecnie m. in. Władimir Putin, Donald Trump i premier Wielkiej Brytanii Theresa May.Przypomnijmy, że trzęsienia ziemi w Argentynie są w miarę częstym zjawiskiem i mieszkańcy są do nich przyzwyczajeni.źródło: tn.com.ar