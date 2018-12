To musiały być udane andrzejki. Prezydent pochwalił się zdjęciem konia i wrzucił mema z samym sobą

Andrzej Duda na Narodowej Wystawie Rolnicza 2018 w Poznaniu • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Przystojniak z Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu. Warto zobaczyć! pic.twitter.com/9omXlkFxv7 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 30, 2018

Polský prezident Andrzej Duda (vlevo) na rolnické výstavě v Poznani. pic.twitter.com/ObR4Pj2Gsy — Jan Škvrňák (@jan_skvrnak) November 30, 2018

Wszyscy chcą mieć zdjęcia z koniem https://t.co/1gzRMN0aEs — Roman Giertych (@GiertychRoman) November 30, 2018

Tak sobie myślę, że cały świat już wie, że Adrian to jajcarz:) pic.twitter.com/agFGBxD1LP — Erzet (@RadekZKraka) December 1, 2018

ndrzejkowy nastrój udzielił się prezydentowi. Andrzej Duda był gościem Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu. Zdjęcia z imprezy podbijają internet, ale również i sam prezydent daje powody do śmiechu.Jaki koń jest, każdy widzi. Niektóre zwierzęta jednak są tak wyjątkowe, że trzeba się nimi pochwalić w sieci. Andrzej Duda wrzucił zdjęcie konia na swój profil na Twitterze. "Przystojniak z Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu. Warto zobaczyć!" – zachęcał prezydent.W internecie krąży też inne, bardziej zabawne zdjęcie. Jego autorem jest Czech - Jan Škvrňák. Prezydent został na nim uwieczniony w momencie robienia sobie... selfie z koniem. Trudno uwierzyć, że to nie jest fotomontaż, ale zdjęcie jest hitem Twittera.Internauci zaczęli obśmiewać przedstawioną sytuację. "Koństytucja Panie Duda...taki przekaz od zwierzaka", "Koń wygląda świetnie, nawet wyraz twarzy ma odpowiedni do sytuacji", "Rolnik szuka żony?", "A powinien być osioł" – czytamy w komentarzach pod zdjęciem.Zdjęcie z prezydentem udostępnił też... Roman Giertych - w poście odniósł się do ostatniej okładki "Newsweeka", na której widnieje Donald Tusk na białym koniu (to akurat z pewnością jest fotomontaż).Jakby tego było mało - w piątek wieczorem Andrzej Duda złożył na Twitterze życzenia swoim imiennikom i wrzucił demotywatora... z samym sobą Świetny humor nie opuszczał prezydenta na krok - widać to zwłaszcza na filmiku , na którym wyciskał tam koktajl owocowy pedałując na rowerze.