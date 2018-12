"Dajemy ludziom wolność". Premier Mateusz Morawiecki znowu sprowokował internautów

Mateusz Morawiecki powiedział kilka nieprawdopodobnych słów o rządach PiS • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

Mąż w salonie na dole, ja na gorze- ciagle slysze jak wybucha śmiechem. Myślałam, ze kabaret oglada- duzo się nie pomyliłam- premier Morawiecki przemawia #KlamieJakMorawiecki — Ezoteryczna30 (@ezoteryczna301) December 1, 2018

Morawiecki:My jesteśmy najbardziej prowolnościową ekipą!To znaczy że co, że ludzie spoza PiS-u nie chcą wolności?A może chcą wojny? Może chcą obcej okupacji?

Ten to potrafi odwracać kota ogonem! — Maya222 (@Maya22211) December 1, 2018

Premier Morawiecki : Jesteśmy ekipą najbardziej prowolnościową z ostatnich 28 lat.

Aha. — Ann Rogowska (@theanrogo) December 1, 2018

Morawiecki ŁŻE JAK PIES teraz w TVN24 "..PIS jest ekipą najbardziej wolnościową jaka chodziła po tej ziemi - bo dajemy ludziom wybór.." #Jprdl -PIS daje ludziom wybór — Kasia Denys (@KasiaDenys) December 1, 2018

Szydło = Europa

Morawiecki = Wolność



"Wojna jest pokojem”

"Nienawiść jest miłością”

"Kłamstwo jest prawdą" — Wojciech Jabłoński (@JablonskiDoktor) December 1, 2018

Po trzech latach nieustannej wojny, pogardzania opozycją i każdym, kto nie popiera dobrej zmiany, Morawiecki próbuje przekonywać, że teraz będzie kierował się spokojem i wyciszy konflikty? — Michał Kuczyński (@KuczynskiM) December 1, 2018

"Jesteśmy najbardziej prowolnościową ekipą na przestrzeni ostatnich 28 lat" – podkreślił Mateusz Morawiecki na konferencji "Praca dla Polski". Premier znany jest z dyskusyjnych twierdzeń w swoich przemówieniach. Również i tym razem nie zawiódł internautów, którzy na Twitterze nazywają go kłamcą.Premier podsumował 3 lat rządów. "Uważam, że jesteśmy najbardziej prowolnościową ekipą. Dajemy wolność obywatelom: idą na emeryturę wtedy, kiedy chcą. Posyłają do szkoły dzieci, kiedy chcą. Jesteśmy najbardziej prowolnościową ekipą na przestrzeni ostatnich 28 lat. Dajemy wolność ludziom" – twierdził Mateusz Morawiecki."Chcemy zmniejszyć napięcie polityczne, nie chcemy, by walki polityczne przypominały walki plemienne, zapraszamy do merytorycznej współpracy także opozycję" – mówił Morawiecki. "Możemy się spierać z opozycją, ale w przyjaźni" – skwitował szef rządu.Premier przyznał też, że PiS dotrzymał słowa. "Wypełniliśmy nasze zobowiązania wyborcze, wrzuciliśmy w gospodarce piąty bieg. Nasze programy, m.in dla wsi, emerytów, dla miast, mają zapewnione finansowanie" – chwalił się Mateusz Morawiecki.