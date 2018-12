Kto wygrał Powstanie Warszawskie? Odpowiedzi młodych ludzi sprawią, że się załamiesz

Dla przepytanych młodych osób... to Polska wygrała Powstanie Warszawskie • Screen z YouTube

wórcy kanału MaturaToBzdura.TV zadają, wydawać by się mogło, elementarne pytania. Niewiedza młodzieży jednak rozkłada na łopatki. Nowa sonda jest tego doskonałym przykładem. Według mieszkańców stolicy... to Polska wygrała Powstanie Warszawskie.Klęska Powstania Warszawskiego to jeden z głównych tematów, co do których toczy się dyskusja w ostatnich latach. Nawet jeśli nie pamiętamy jego kulisów ze szkoły, to przypomną nam o tym programy w telewizji, artykuły w internecie, czy nawet memy, które pojawiają się wszędzie. Niektórzy chyba jednak żyją w równoległej rzeczywistości.Tragiczne w skutkach wydarzenie z 1944 roku jest kompletnie nieznane niektórym mieszkańcom Warszawy. Można zrzucić winę na stres przed kamerą, ale prowadzący sondę zadawał pytanie wielokrotnie. Odpowiedź padała niemal zawsze ta sama - Polska. Tylko jeden z warszawiaków wiedział jak było naprawdę.Powyższa sonda na Twitterze została skrócona. Na YouTube jest jej pełna wersja . Przepytani młodzi nie tylko zabłysnęli niewiedzą historyczną, ale i tą dotyczącą prezydenta. Nie do końca zdają sobie sprawę kto rządzi Polską.