Kaja Godek nie wytrzymała. Napisała do Kaczyńskiego, co myśli o polityce PiS

aja Godek napisała mocny list do Jarosława Kaczyńskiego, który wydrukował narodowo-katolicki "Nasz Dziennik". Pełnomocniczka projektu "Zatrzymaj aborcję" zaapelowała do lidera PiS o reakcję na to, że jego posłowie "od miesięcy nie robiąc nic, aby dobre prawo weszło w życie”.Zdaniem Kai Godek, politycy PiS – tak jak prezydent Andrzej Duda – chcą aborcji, ale posłowie partii nie mogą nic zrobić w tej sprawie. Dlaczego? Według bojowniczki ruchu pro-life są blokowani przez kierownictwo PiS.Godek uważa, że aborcję trzeba zatrzymać jak najszybciej, bo "dziś w majestacie prawa wymierza się karę śmierci za niepełnosprawność". "Przepis pozwalający zabijać chore dzieci to bezprawie, a utrzymywanie go w mocy jest dla Rzeczypospolitej hańbą i kompromitacją" – stwierdza.Dalej argumentuje, że Polska doświadczona dwoma totalitaryzmami nie powinna stać się miejscem, gdzie odrodzą się wrogie praktyki, takie jak eugeniczna selekcja i zabijanie osób ułomnych. Zdaniem aktywistki to najbardziej wyrazisty przejaw ideologii nazistowskiej."Jedyną korzyścią z dalszego zabijania niepełnosprawnych dzieci są oszczędności dla budżetu państwa" – twierdzi. "Przyzna pan jednak, panie premierze, że próba budowania dobrobytu i pomyślności Ojczyzny na śmierci jej synów i córek to potworna koncepcja!" – dodaje.Zdaniem Kai Godek nadszedł czas, by PiS wykazało się prawdomównością. Podkreśla, że partia Jarosława Kaczyńskiego deklarowała się jako ta, która broni życia.W sprawie aborcji eugenicznej PiS upominali już hierarchowie Kościoła Katolickiego w Polsce. – Już ponad rok czekamy na orzeczenie w najważniejszej sprawie, która jest w Trybunale Konstytucyjnym – alarmował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.Chodzi o przyspieszenie prac nad wnioskiem dotyczącym zakazu aborcji eugenicznej, do której dochodzi w przypadku nieuleczalnie chorych płodów. To – zdaniem abpa Gądeckiego – najważniejsza sprawa dla katolików.źródło: " Nasz Dziennik