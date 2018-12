Pawłowicz "wyjaśniła", dlaczego miliony Polaków wpłacają pieniądze na WOŚP

Krystyna Pawłowicz nie wytrzymała i napisała, dlaczego ludzie wpłacają pieniądze na WOŚP. Jej zdaniem czynią to z nienawiści. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ak wiadomo, Jerzy Owsiak będzie musiał przeprosić za naruszenie dóbr osobistych Krystyny Pawłowicz. Po wyroku sądu sporo było krytycznych komentarzy w internecie odnoszących się do wyroku. Po jednym z nich nie wytrzymała posłanka PiS, która zaatakowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.Na Twitterze po czwartkowym wyroku sądu rozgorzała dyskusja. Najpierw Pawłowicz zacytowała Owsiaka, który miał powiedzieć do sędziego, że ten go w żadnym razie nie zatrzyma. "Ależ sędzia chce zatrzymać pana nienawiść a nie działalność dla zdrowia i życia Polaków" – napisała posłanka PiS.Słowo "nienawiść" posłużyło Pawłowicz do kolejnego tweeta, w którym posłanka się rozpędziła. Polityk zacytowała internautę komentującego post Jerzego Owsiaka na Facebooku, który miał napisać: "Pan się pin*ą pisowską nie przejmuje... A na Orkiestrę dam jeszcze więcej kasy w tym roku”. "Kiedyś wspierali z wrażliwości, dziś z nienawiści" – odpowiedziała Pawłowicz.Wyrok sądu nakazujący przeprosić Owsiakowi Pawłowicz jest pokłosiem twierdzenia posłanki PiS, że to szef WOŚP był inspiratorem założenia na Facebooku prześmiewczej strony "Ruch Wyp... Krystyny Pawłowicz w Kosmos" . Pawłowicz pozwała też Owsiaka za wypowiedzi z 2014 r.