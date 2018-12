Ale mamy szczęście! Polska trafiła na łatwych rywali w eliminacjach do Euro 2020

Poznaliśmy rywali Polski w eliminacjach do Euro 2020 • Screen z sport.tvp.pl

Z

a nami losowanie grup eliminacyjnych do Euro 2020. Polacy mają powody do radości. Nie jesteśmy w "grupie śmierci", ale jak wiemy to z doświadczenia - nigdy nic nie jest pewne. Pierwsze mecze eliminacyjne rozpoczną się w marcu 2019 roku.Losowanie miało miejsce w Dublinie. 55 drużyn zostało przydzielonych do dziesięciu grup. Polska reprezentacja, dzięki wysokiej pozycji w rankingu UEFA, była losowana z pierwszego koszyka, czyli w gronie faworytów.GRUPA A: Anglia, Czechy, Bułgaria, Czarnogóra, KosowoGRUPA B: Portugalia, Ukraina, Serbia, Litwa, LuksemburgGRUPA C: Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia, BiałoruśGRUPA D: Szwajcaria, Dania, Irlandia, Gruzja, GibraltarGRUPA E: Chorwacja, Walia, Słowacja, Węgry, AzerbejdżanGRUPA F: Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Rumunia, Wyspy Owcze, MaltaGRUPA H: Francja, Islandia, Turcja, Albania, Mołdawia, AndoraGRUPA I: Belgia, Rosja, Szkocja, Cypr, Kazachstan, San MarinoGRUPA J: Włochy, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Grecja, Armenia, Lichtenstein Eliminacje będą rozgrywane w jednym roku kalendarzowym : ruszą 21 marca, a zakończą się 19 listopada 2019 roku. Na mistrzostwa Europy awansują po dwie najlepsze reprezentacje z grup. Cztery pozostałe uzyskają awans z Ligi Narodów. Na turnieju, który będzie miał miejsce za dwa lata, wystąpią 24 drużyny. Mecze pierwszy raz zostaną rozegrane w 12 różnych państwach. Z tego powodu przywilej bycia gospodarzem nie zwalnia z eliminacji.Faza grupowa i 1/8 finału będą zorganizowanie w Londynie, Kopenhadze, Bukareszcie, Amsterdamie, Dublinie, Bilbao, Budapeszcie i Glasgow. Monachium, Rzym, Sankt Petersburg i Baku będą gościć mecze grupowe i ćwierćfinały. Areną starć o medale będzie Wembley. Finał Euro 2020 - 12 lipca, a mecz otwarcia 12 czerwca w Rzymie.