Z kim Duda spotka się na "szczycie"w Katowicach? Na liście jest m.in. premier Fidżi i Arnold Schwarzenegger

Andrzej Duda nie spotka się z głowami największych państw • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

S

zumnie zapowiadanych rozmów na Szczycie Klimatycznym w Katowicach nie będzie. Z zaproszenia nie skorzystają prezydenci największych państw. Do Polski przylecą za to przedstawiciele bardziej egzotycznych krajów i... Arnold Schwarzenegger.W poniedziałek prezydent Andrzej Duda otworzy Szczyt Liderów - będzie to równocześnie inauguracja obrad całego Szczytu Klimatycznego COP24. Niestety o przyszłości Ziemi nie chcą rozmawiać kluczowi politycy . – Świadczy to o tych państwach - na ile poważnie traktują sprawy klimatyczne – mówił wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.Wizytę w Katowicach odwołała kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emanuel Macron, prezydent Ukrainy Petro Poroszenki, a także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Zrezygnował też prezydent Rosji Władimir Putin oraz USA Donald Trump.Andrzej Duda ma spotkać się za to m.in. z prezydentem Słowenii Borutem Pahorem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem, premierem Fidżi Josaią Voreqe Bainimaramą, prezydentem Nigerii Muhammadu Buharim, prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu Bidhya Devi Bhandari, Wielkim Księciem Luksemburga Jego Królewską Wysokością Henrykiem, a także byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem.To, że w Katowicach nie pojawią się osoby mające ogromny wpływ na klimat, nie jest jedyną wpadką. O innych w artykule napisało INNPoland. Szczyt COP24 będzie w Katowicach od 3 do 14 grudnia.Źródło: polskieradio.pl