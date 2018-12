"Upadła Madonna z wielkim cycem" sprzedana za niezłą sumkę. To obraz z serialu "'Allo 'Allo!"

Wiele wątków serialu kręciło się wokół sprzedanego na aukcji obrazu • Kadr z "'Allo 'Allo!"

"Upadła Madonna z wielkim cycem" często pojawiała się w serialu • Kadr z serialu

braz fikcyjnego artysty został sprzedany na całkiem realnej aukcji. Dzieło, które było rekwizytem namalowanym na potrzeby brytyjskiego serialu, w listopadzie znalazło nowego nabywcę - to kolekcjoner z Nouvion we Francji. Sami pracownicy domu aukcyjnego są w szoku."15 tys. funtów (ok. 72,5 tys. zł - red.) za rekwizyt z telewizji – to po prostu fantastyczne. To więcej niż większość prawdziwych dzieł sztuki. Są tacy mistrzowie, którzy nie mogą dostać podobnej kwoty za swój obraz" – powiedział BBC Andy Stowe, który współpracuje z domem aukcyjnym East Bristol w Hanham.Obraz pierwszy raz został sprzedany w 2007 roku za 4 tys. funtów. Niedawno znów trafił do domu aukcyjnego. Ostateczna kwota licytacji zaskoczyła samych pracowników. Szacowano, że obraz pójdzie za 5-10 tys. funtów. W aukcji wzięło udział 25 osób z całego świata. Upadła Madonna z wielkim cycem " to nie byle jaki rekwizyt. Intrygi wokół obrazu fikcyjnego malarza holenderskiego van Klompa były jednym z głównych tematów serialu "’Allo ’Allo!" emitowanego w latach 1982–1992 Obraz w serialu uważany był za arcydzieło i z tego powodu bohaterowie serialu starali się go sobie przywłaszczyć, aby w ten sposób zapewnić sobie przyszłość po wojnie. "Obraz wraca do domu" – podkreślił Stowe, bowiem akcja serialu toczy się właśnie w Nouvion we Francji.Źródło: BBC