Oto radar dla statków. Nawet gdybyś miał odwiedzić tę stronę tylko raz w życiu, warto to zrobić

Kadr z MarineTraffic.com

Z

Stena Line także można śledzić na żywo podczas jego trasy z Gdyni do Szwecji. • Fot. Dimitris Triadafillou / Marine Traffic

Statek Finnmaid. • Fot. K. Girotto / Marine Traffic

Fot. Screen / Marine Traffic

Stella Laura • Fot. Cavit Ege Tulca / Marine Traffic

Mekhanik Pyatlin. • Fot. Vladimir Gorlov / Marine Traffic

Na zdjęciu Audacia. • Fot. Marine Traffic

Na zdjęciu statek SM Line. • Fot. Pascal Bredel

awsze, powiedzmy, z podziwem patrzyłem na ludzi z lornetkami i aparatami, którzy stoją pod płotem lotniska na Okęciu i jak zahipnotyzowani wpatrują się w lądujące samoloty. Inni śledzą z wypiekami na twarzy na żywo ich loty w internecie dzięki radarowi lotów. Okazuje się, że są i wierni fani jednostek pływających. Oni także mają w sieci nie lada gratkę.Czy wiesz, że możesz w każdej chwili zobaczyć około ruch około 650 tys. statków na morzach, rzekach czy oceanach?Przykładowo, gdy śledzisz odpływający z Gdyni majestatyczny Stena Line, możesz uronić łezkę z tęsknoty za polskim morzem i wakacjami. Dzięki serwisowi MarineTraffic możesz na żywo śledzić ruch statków na Bałtyku w portach w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie.A kiedy jesteś na plaży, zawsze możesz sprawdzić jaki statek właśnie przepływa przed tobą. A trzeba wiedzieć, że w dużych portach przepływają co kilka minut, co jest – jak czytamy w branżowym serwisie skyradar.pl – nie lada gratką dla shipspotterów.Wyobraź sobie, że cierpisz na chorobę morską, inną przypadłość lub zwyczajnie się niecierpliwisz, bo chciałbyś dobić do brzegu. I nie wiesz gdzie się znajdujesz, bo dookoła widzisz tylko bezkresny morski horyzont. Gdy odbywasz rejs, możesz sprawdzić dokładną pozycję statku na morzu czy oceanie.Z tej perspektywy jakże smutno wyglądają szlaki wodne na mapie lądowej Polski. Zwłaszcza gdy porównamy ją z mapą naszych zachodnich sąsiadów, których główne szlaki rzeczne są wprost upstrzone różnymi jednostkami pływającymi. Dla porównania: po Wiśle nie pływa ani jeden statek wyposażony w radar.Ale nie tylko o statki pasażerskie tu chodzi. Możemy śledzić trasę dowolnych jednostek pływających: transportowców, tankowców, holowników, jachtów, szybkich promów czy statków rybackich. Odpowiednie ikonki informują nas też, czy statek został zakotwiczony.Jak to możliwe? Wszystko dzięki radarowi statków. To system automatycznej identyfikacji statków AIS, który jest szeroko stosowany na morzu. Dzięki systemowi zbierane są statyczne i dynamiczne informacje ze statków, które wykorzystują elektroniczną wymianę danych pomiędzy stacjami AIS.Obecnie w system AIS wyposażone są prawie wszystkie statki morskie , zgodnie z konwencją o bezpieczeństwie na morzu. O technicznych szczegółach systemu AIS można przeczytać na tej stronie