Tym razem ani Ronaldo, ani Messi. Złota Piłka powędrowała do Luki Modricia

Chorwacki zawodnik przełamał monopol Ronaldo i Messiego na tego typu nagrody. • Fot. wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0

W

ygląda na to, że to koniec ery Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego, jeżeli chodzi o piłkarskie nagrody na najlepszego zawodnika roku. Tym razem upragnioną Złotą Piłkę otrzymał chorwacki zawodni Luka Modrić. To rezultat jego znakomitego występu na Mistrzostwach Świata.Chorwat wyprzedził Cristiano Ronaldo aż o 277 pkt i został wybrany najlepszym piłkarzem 2018 roku w plebiscycie organizowanym przez "France Football".Zawodnik z Bałkanów był tegorocznym faworytem do tej nagrody. Wcześniej został piłkarzem roku FIFA i sezonu UEFA, co było dobrą zapowiedzią na to, co stało się ostatniej nocy. Chorwacki pomocnik zdobył ze swoją reprezentacją wicemistrzostwo świata i został wybrany najlepszym piłkarzem mundialu, a z Realem Madryt wygrał Ligę Mistrzów.Co prawda, Cristiano Ronaldo także zdobył puchar Ligii Mistrzów, ale jego reprezentacja spisała się słabiej podczas Mundialu.Trzecie miejsce zajął Antoine Griezmann. W czołowej "10" znaleźli się jeszcze: Kylian Mbappe, Lionel Messi, Mohamed Salah, Raphael Varane, Eden Hazard, Kevin de Bruyne i Harry Kane. Polscy piłkarze nie mieli szczęścia: najelpszy polski zawodnik Robert Lewandowski nie znalazł się nawet wśród 30 nominowanych piłkarzy.