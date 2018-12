Henryk Jankowski jako pedofil w "Klerze". Mało kto zwrócił uwagę na te sceny

Ksiądz Stanisław z "Kleru" łudząco przypomina zachowaniem i historyczną rolą prałata Henryka Jankowskiego. • Fot. Kamil Gozdan / Agencja Gazeta / kadr z filmu "Kler" (źródło: korespondencja od Czytelnika)

Kapelan "Solidarności" jako pedofil w "Klerze". • Fot. Korespondencja od Czytelnika.

"Duży Format" opublikował w poniedziałek wstrząsający reportaż o ks. Henryku Jankowskim, legendarnym kapelanie "Solidarności", którzy przez lata wykorzystywał seksualnie dzieci. Jedna z jego ofiar miała nawet popełnić samobójstwo. Echa tych wydarzeń umieścił Wojciech Smarzowski w swoim "Klerze". W scenach, które po premierze wydawały się przesadą. A dziś się potwierdziły.Dyskusja o "Klerze" koncetrowała się głównie wokół postaci wzorowanej na biskupie Sławoju Leszku Głódziu (grał go Janusz Gajos) czy makiawelicznym księdzu karierowiczu granym przez Jacka Braciaka.Prawie nikt jednak nie wspominał o wątku księdza Stanisława, pedofila, który molestował bohatera granego przez Arkadiusza Jakubika. W "Klerze" ksiądz Stanisław (wcielił się w niego Rafał Mohr) po stosunku z chłopcem straszył go karą piekielną w razie ujawnienia tego czynu, a potem odprawiał mszę w kościele pełnym flag Solidarności. Ze swoją ofiarą służącą do mszy.W filmie ksiądz Stanisław dożywa swoich dni w domu księdza emeryta. To po spotkaniu z nim ks. Kukuła wyznaje wiernym, co go spotkało w dzieciństwie i decyduje się na ostateczny protest w mocnym finale "Kleru".Bożena Aksamit w "Dużym Formacie" odmalowała łudząco podobny obraz księdza Jankowskiego , ale w wersji, przy której "Kler" to film familijny. W reportażu Jankowski to uganiający się za biednymi dziećmi bezkarny do końca drapieżnik, który bez żenady zaciąga je do łóżka i zmusza do seksu. Jedna z jego ofiar, 12-letnia dziewczynka po tym, jak dowiaduje się, że jest w ciąży, popełnia samobójstwo.Wojciech Smarzowski wraz ze współscenarzystą Wojciechem Rzehakiem pracowali nad skryptem filmu całe dwa lata, dokumentując przypadki pedofilii wśród księży.Przypadek księdza Jankowskiego musiał być jednym z nich.