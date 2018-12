Finalista "Mam Talent" miał wypadek, gdy wracał po programie do domu. Akrobata leży w szpitalu

Dzięki ewolucjom na obręczy Patryk Niekłań zajął trzecie miejsce w finale programu "Mam Talent". • Fot. Instagram / Patryk Niekłań

P

Patryk Niekłań w aucie miał rozmontowaną obręcz, na której wykonywał ewolucje w programie TVN



Jak informuje Radio Zet, Niekłań wciąż leży w jednym z warszawskich



źródło: Patryk Niekłań w aucie miał rozmontowaną obręcz, na której wykonywał ewolucje w programie TVN "Mam Talent" . To, co zaprezentował w studiu telewizyjnym, pozwoliło mu zająć trzecie miejsce w finale konkursu.Jak informuje Radio Zet, Niekłań wciąż leży w jednym z warszawskich szpitali . Opiekuje się nim także jego rodzina.źródło: Radio Zet

Znajdź nas na

atryk Niekłań w finale programu telewizyjnego "Mam Talent" zajął trzecie miejsce. Gdy wracał po programie z Warszawy, miał wypadek. W ciężkim stanie trafił do szpitala.Patryk Niekłań w niedzielę wieczorem jechał samochodem, prawdopodobnie do rodzinnych Starachowic. Na drodze niedaleko Warszawy samochód wpadł w poślizg, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ratownicy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, żeby uwolnić kierowcę.Siła uderzenia była tak wielka, że wypadł z samochodu silnik Patryk Niekłań został odwieziony do szpitala, jego stan lekarze określili jako ciężki.