"Sylwester" czy "sylwester"? Polacy łamią sobie głowę nad tym, jak się to pisze

ndrzejki 2018 przeszły już do historii i przed nami kolejna okazja do szampańskiej zabawy. Wielu jednak zastanawia się, czy zaprosić znajomych na "Sylwestra", czy na "sylwestra"? Sprawdziliśmy, jaka jest poprawna forma zapisu tego słowa.Tworząc zaproszenia na sylwestrową zabawę wielu Polaków popełnia ten sam błąd. Nie wiedzą, czy poprawnie będzie jeśli napiszemy "Sylwester 2018", czy "sylwester 2018". Co mówi na ten temat słownik?Według Słownika Języka Polskiego wszystkie nazwy świąt i dni świątecznych piszemy wielką literą. Dlatego Boże Narodzenie, Gwiazdka, Wniebowzięcie, Wielkanoc, Popielec, Wielki Czwartek, Wielki Tydzień, Boże Ciało, Zaduszki, Wszystkich Świętych, Zielone Świątki itd. zapisujemy właśnie w taki sposób.Jest jednak jedno "ale" – zabawa sylwestrowa nie jest świętem. Dlatego poprawną formą jest " sylwester ". Inaczej jest z imieniem Sylwester, które piszemy wielką literą.– Jeżeli mamy na myśli imieniny mężczyzny, który ma na imię Sylwester, to piszemy wielką literką. Natomiast jeśli zapraszamy kogoś na zabawę 31 grudnia, to wtedy można pisać małą literą – mówi naTemat prof. Marta Wyka, filolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.– Jakbym pisała do znajomego, napisałabym: "drogi Sylwestrze", ale jakbym zapraszała koleżankę na zabawę, to napisałabym: "czy przyjdziesz do mnie na sylwestra?" – tłumaczy.Patrząc jednak na wszędobylskie plakaty zapraszające na zabawę sylwestrową, widać, że być może Polacy traktują 31 grudnia już w kategorii święta, stąd też może w przyszłości definicja słownikowa tego dnia zmieni się i będziemy zapisywać sylwester jako Sylwester.