Znane nazwiska w obsadzie, a plakat... lepiej nie mówić. Internauci drwią z nowego polskiego filmu

Diablo wejdzie na ekrany kin 19 stycznia. • Fot. Materiały prasowe

Redakcja naTemat

#DiabloFilm Oficjalny zwiastun 3! 2! 1! START! ? PREMIEROWO TYLKO U NAS oficjalny zwiastun najszybszego filmu 2019 roku! ? Wyprzedź wszystkich i zobacz jako pierwszy! "Diablo: Wyścig o wszystko" w kinach od 18 stycznia. Opublikowany przez Diablo Film Wtorek, 4 grudnia 2018 Początek roku w polskim kinie zapowiada się wspaniale <3 Trudno nawet uwierzyć, że to jest prawdziwy plakat, a nie jakaś... Opublikowany przez Kusi na Kulturę Wtorek, 4 grudnia 2018

Jedź szybko, kochaj wściekle. Skojarzenia z "Szybkimi i wściekłymi" nasuwają się same. • Fot. Materiały prasowe

obsadzie filmu "Diablo. Wyścig o wszystko" reklamowanego jako "Najszybszy film 2019 roku", znaleźli się znani aktorzy: Bogusław Linda, Cezary Pazura, Katarzyna Figura i Cezary Żak. Internauci są natomiast zdziwieni plakatem reklamującym produkcję, która w polskich kinach pojawi się na początku 2019 roku.Na plakacie widzimy hasło "Nie tylko zakręty lubię ostre". Mężczyzna w pozie macho w jednej ręce trzyma tlącego się papierosa, drugą ma z wyprostowanym kciukiem wetkniętą w kieszeń dżinsów. Za nim tajemnicze sportowe auto."Początek roku w polskim kinie zapowiada się wspaniale. Trudno nawet uwierzyć, że to jest prawdziwy plakat, a nie jakaś reklama dyskoteki w niewielkim mieście powiatowym (lub kebabu Radzimir). W obsadzie między innymi Pazura, Linda, Figura i Cezary Żak jako organizator nielegalnych walk. PS. Sponsorem mogłaby być lokalna pizzeria 'Piekiełko', która oferuje środy dla panów" – napisał facebookowy profil Kusi na Kulturę.Internauci krytycznie komentują plakat. "Jaki kraj, taki 'Drive'", "Nie tylko zakręty lubię ostre... sosy w kebabie też", "Ciekawe co jeszcze lubi ostre? Czipsy? Sosy na pizzy?" – piszą w komentarzach. Inni jednak są zdania, że produkcja świetnie się sprzeda, bo "takie mamy społeczeństwo".Premiera "Diablo" już 18 stycznia 2019 roku. Dostępny jest już także zwiastun tego filmu, który opowiada o nielegalnych wyścigach. Skojarzenia ze słynną serią "Szybcy i wściekli" są dość jednoznaczne, co także zauważyli internauci.Może to potwierdzać również inny plakat do filmu: