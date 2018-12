Zaginął Piotr "Rysiek" Rysak. Rodzina i przyjaciele proszą o każdą informację

Pod warszawskim klubem Cubano zaginął Piotr Rysiek" Rysak. Szuka go rodzina i przyjaciele. • Fot. facebook.com/piotr.rysak

I

ntensywne poszukiwania zaginionego 29 listopada Piotra Rysaka wciąż trwają. 27-latka ostatni raz widziano przed warszawskim klubem Cubano. Szuka go rodzina i przyjaciele. Ostatni trop prowadzi w okolice Mostu Poniatowskiego.W dniu zaginięcia Piotr Rysak miał na sobie szary długi płaszcz, ciemnoniebieską marynarkę z materiału, białą koszulę, bordowe spodnie oraz czarny szalik. Mężczyzna zniknął z pola widzenia kamer klubu Cubano przy ul. Aleksandra Fredry 6 o godzinie 00:10. Na początku przypuszczano, że mężczyzna wrócił do domu na piechotę, ale już wiadomo, że przynajmniej część drogi przebył taksówką."Kontakt urwał się o godzinie 00:48 (SMS). Od tej pory wiemy na pewno, że Rysiu nie włączył telefonu. Do soboty wieczorem nie był dostępny na FB czy Messengerze, tego dnia udało nam się dostać na jego konto żeby sprawdzić potencjalne poszlaki. Niestety nic. Szpitale sprawdzone, wytrzeźwiałki również" – czytamy w poście opublikowanym przez jego znajomą.Najnowsze ustalenia grupy przyjaciół i rodziny szukających Piotra mówią, że zaginiony jechał taksówką w okolice Mostu Poniatowskiego. Jak zrelacjonował taksówkarz, który wiózł zaginionego, po drodze zatrzymali się przy sklepie nocnym. Tam 27-latek nabył wino. Piotry Rysak wysiadł z taksówki w okolicach stacji paliw Orlen. Tam ślad się urywa.Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje o Piotrze Rysaku lub spotkał podobnie ubranego mężczyznę jest proszony o kontakt pod numerem telefonu: 725 285 494, 570 315 810 bądź 503 561 541