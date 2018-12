Machanie bronią i szybkie samochody. Jest trailer do polskich "Szybkich i wściekłych"

Szybkie samochody – to miłośnikom kina pewnie nigdy się nie znudzi. • Fot. Screen / "Diablo: wyścig o wszystko"

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ą szybkie samochody, z pięknie utrzymanym zabytkowym fordem w jednej z głównych ról. Są gwiazdy ekranu z Cezarym Pazurą, który lubi świerszcze, ale nie lubi przegrywać. Są męskie dialogi i sterta broni – to wszystko już można zobaczyć w trailerze "Diablo", czyli polskiej wersji "Szybkich i wściekłych"."Co roku w Polsce odbywa się ponad tysiąc nielegalnych wyścigów, ale dostęp do tych o najwyższą stawkę mają tylko nieliczni" – nie, to nie jest zapis notatki sporządzonej przez patroli policyjny na ulicach Warszawy ani orzeczenie sądy w sprawie pirata zatrzymanego podczas nocnych wyścigów ulicami miasta. To zapowiedź polskiej wersji "Szybkich i wściekłych".Z trailera, który można już obejrzeć w sieci wyłania się obraz filmu, który powinien się spodobać fanom gatunku. Są szybkie sportowe samochody, młodzi i odważni mężczyźni, którzy ścigają się po ulicach miast. Są też piękne kobiety, które im kibicują, jest miłość, jest też w końcu broń, strzelaniny i bezpardonowa walka o wielkie pieniądze Film "Diablo: Wyścig o wszystko" ma się pojawić w kinach 18 stycznia przyszłego roku. Na ekranie zobaczymy m.in.: Tomasza Włosoka, Karolinę Szymczak, Cezarego Pazurę, Katarzynę Figurę, Agnieszkę Włodarczyk i Patrycję Kazadi.