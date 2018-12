Zadziwiają świat swoimi niesamowitymi zdolnościami gimnastycznymi. Czołowi instruktorzy Yogi

Konwertowalne laptopy pozwalają na pracę w czterech różnych trybach: laptopa, podstawki, namiotu i tabletu. Ten format komputerów przenośnych reprezentuja seria Yoga od Lenovo • Fot. naTemat

K

Yoga C930 to laptop zaprojektowany dla osób kreatywnych, które cenią innowacyjność i indywidualność. • Materiały prasowe

Laptop Yoga 730 powstał, aby zapewnić multimedialną rozrywkę na wysokim poziomie • Materiały prasowe

Przykładem dobrego stosunku jakości do ceny w serii Yoga jest model Yoga 530 • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo

onwertowalne laptopy. Brzmi tajemniczo? Te komputery przenośne zadziwiają świat swoimi niesamowitymi zdolnościami gimnastycznymi. Można by je porównać do osób z pasją ćwiczących Yogę, tyle że asany, czyli pozycje, w jakich osiągnęły mistrzostwo, są cztery. Ich nazwy to: laptop, podstawka, namiot i tablet.Akrobatyka w wykonaniu tych elektronicznych joginów to niewątpliwie fascynujący spektakl, ale ciśnie się na usta pytanie, czy za tymi popisami idą też inne równie przydatne umiejętności. Okazuje się, że mistrzowie filozofii ''4 w 1'' zebrali tyle różnorodnych doświadczeń, że zaimponują m.in. audiofilom, graczom i rysownikom.W szkole Lenovo Yoga absolutnym guru jest C930. W osiągnięciu życiowej równowagi pomogła mu doskonała sylwetka (wymiarami 322x227x14,5 mm i wagą 1,38 kg wzbudza powszechny podziw) oraz styl i elegancka, jaką emanuje. Umiejętność wsłuchiwania się w cichy dźwięk własnego oddechu tj. pracującego niemal bezszelestnie wiatraka pozwala osiągnąć upragnioną koncentrację, jaką daje dharana.Mistrz tej szkoły zrozumiał też jednak, że szczęście osiąga się, gdy zgłębi się arkana skutecznej komunikacji z innymi. Swoimi złotymi myślami dzieli się więc za pomocą wbudowanego w zawias 360-stopni soundbara. Przemawiając głębokim głosem w języku Dolby Atmos, zdobywa zaufanie audiofilów, tak że ci są w stanie bez wahania powiedzieć ''mistrzu, prowadź''. A na złą drogę na pewno nie sprowadzi, bo palmingiem HDR Dolby Vision wyćwiczył oczy do tego stopnia, że paletę widzialnych barw rozszerzył aż do 68 mld!Pozazdrościć mu można również zdolności umysłowych. Dzięki najwydajniejszemu obecnie mobilnemu procesorowi jest w stanie skupić uwagę na wielu czynnościach jednocześnie i wykonywać je bezbłędnie. Fenomenalna pamięć długotrwała (do 2 TB SSD) sprawia, że jest jak chodząca encyklopedia, zapisująca w głowie najdrobniejsze szczegóły.Na joginów wielu graczy patrzy z politowaniem. W końcu gry to dyscyplina dla prawdziwych twardzieli, tu potrzeba zawodników wagi ciężkiej – duża masa, wydajny układ graficzny, potężne wentylatory. Jak mawiał jednak pewien wierzący w moc mistrz: ''po rozmiarach nie oceniaj mnie''. Yoga 730 jest żywym dowodem na prawdziwość tych słów.Dzięki intensywnemu treningowi zwanemu ''miniaturyzacja'' z jednej strony osiągnął imponującą mobilnością masę od 1,19 do 1,89 kg (w zależności od wielkości ekranu), a z drugiej rozwinął w sobie tyle siły, że cały czas potrafi powalczyć o różne gamingowe tytuły. Ducha walki dodaje mu karta graficzna oparta na najbardziej zaawansowanej na świecie architekturze NVIDIA Pascal.W ekstremalnym sporcie, jakim są gry, o sukcesie lub jego braku decyduje też wzrok. Reprezentant szkoły Yoga również nie ma tutaj powodów do wstydu. Wyposażony w krystalicznie czysty ekran IPS o rozdzielczości do 4K jest w stanie dostrzec 8 mln pikseli, co sprawia, że klasyfikuje się dość wysoko w rankingach spostrzegawczych zawodników.Zainteresowani nauką Yogi od podstaw w ramach kursu o dobrym stosunku jakości do ceny, mogą zgłosić się do instruktora o imieniu Yoga 530. Co więcej, okaże on nieocenione wsparcie uczniom, studentom i pracownikom biurowym w takich codziennych zadaniach jak praca z edytorami tekstu, przeglądanie internetu czy oglądanie multimediów.W porównaniu do poprzednika 530 jest i mniejszy (328 x 224 x 17,6 mm) i chudszy (waga do 1,6 kg). W pracy, podobnie jak Yoga C930 i Yoga 730, posługuje się opcjonalnie rysikiem Lenovo Active Pen 2, dzięki czemu pożytek z jego talentów będą mogli mieć też przedstawiciele różnych kreatywnych zawodów np. projektanci i rysownicy.Wyróżniając się wysoką mobilnością, będzie dobrym towarzyszem w każdej sytuacji. Niesprawiedliwością byłoby nie wspomnieć o jego legendarnej wytrzymałości. 10 godzin ciągłej pracy, od świtu do zmierzchu, bez zasilacza to dla niego pestka. Bardzo szybko się regeneruje – 15 minut wystarczy, aby miał zastrzyk energii na 2 godziny.Chętni na przyspieszony kurs Yogi jeszcze w tym roku? W zależności od stopnia zaawansowania i osobistych preferencji każdy powinien znaleźć dobrego nauczyciela spośród wymienionej trójki ze szkoły Lenovo Yoga. Może najbliższa Gwiazdka będzie dobrą okazją, by sobie albo komuś zafundować te rozwijające kreatywność lekcje.