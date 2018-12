Wzdęcia brzucha. To problem, którego nie rozwiąże tabletka z reklamy

Wzdęcia brzucha mogą być objawem groźnych chorób ale też wynikiem zlej diety i braku aktywności fizycznej. • Prawo autorskie: bschonewille / 123R

Monika Przybysz

Przy poszukiwaniu przyczyny wzdęć brzucha czasami trzeba wykonać specjalistyczne badania, takie jak kolonoskopia. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

yglądałam czasami jakbym była... w zaawansowanej ciąży. Koleżanki z pracy chyba nawet zaczęły o tym plotkować. Rano jeszcze było ok, w ciągu dnia brzuch zamieniał się w rosnącą piłkę, przed okresem wszystko przybierało na sile – to jedna z wielu opowieści pojawiających się na forum gastroenterologicznym.Beacie, bo to ona opisywała zwoje dolegliwości, problem wzdęć udało się rozwiązać dopiero po wielu wizytach u różnych specjalistów i wykonaniu, czasem niezbyt przyjemnych, badań.Najczęściej pacjenci opisują dolegliwości związane ze wzdęciami jako powodujące coraz większy dyskomfort przy powiększonym obwodzie brzucha , któremu mogą towarzyszyć ból, uczucie ciężkości, czasem osłabienie, nudności, bóle krzyża. Zwykle przy pierwszym kontakcie z pacjentem cierpiącym z powodu wzdęć, zleca się podstawowe badania laboratoryjne oraz USG brzucha.Z pewnością padną też pytania o dietę i tryb życia. Dlaczego? Bo na wzdęcia mogliśmy po prostu... sami zapracować.Pijąc litrami słodkie napoje gazowane, a więc nasycone dwutlenkiem węgla, sami dostarczamy do organizmu gazy rozpychające jelita . Dodatkowo, jeśli często żujemy gumę, posiłki spożywamy w pośpiechu i zwykle są to ciężkostrawne dania, mamy nadwagę albo unikamy aktywności fizycznej to wzdęcia mamy jak na zamówienie.Po takim "rachunku sumienia”, warto też zwrócić uwagę na wiek pacjenta. U osób młodych możemy mieć do czynienia np. z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna. Z kolei u pacjentów w starszym wieku długotrwałe wzdęcia mogą być sygnałem alarmowym skłaniającym do pogłębienia diagnostyki w kierunku raka jelita grubego.Jeśli wstępne badania nie wskażą jednoznacznie powodu pojawienia się dolegliwości związanych ze wzdęciami - trzeba zwrócić uwagę na motorykę jelit. Przy zespole jelita nadwrażliwego, najkrócej rzecz ujmując, źle działa komunikacja w naszym organizmie.Naprzemienne ruchy: kurczenie się i rozkurczanie, które sprawiają, że to, co zjedliśmy przedostaje się od żołądka do jelita grubego, a więc perystaltyka, jest mniej lub bardziej zaburzona. Dodatkowo przyczyną problemu bywa rozrost flory bakteryjnej. To wszystko powoduje oprócz wzdęć, biegunki lub zaparcia.Dodatkowo panie powinny wiedzieć, że wzdęcia, uczucie "przelewania się” w żołądku, powiększenie obwodu brzucha oraz podobne dolegliwości gastryczne mogą mieć zupełnie inne podłoże. Mogą być symptomem raka jajnika.Nie daje on zwykle jednoznacznych objawów, a te, które pacjentka odczuwa, dotyczą właśnie układu pokarmowego. Jeśli więc zmiana diety, czy klasyczne metody stosowane na wzdęcia nie zdają egzaminu, warto skierować się jak najszybciej do ginekologa.Z kolei wzdęcia, uczucie jakby brzuch był "spuchnięty”, osłabienie, permanentne zmęczenie, poczucie ciężkości, bóle, szczególnie w górnej części brzucha, mogą wskazywać na wczesne objawy raka wątroby.To wszystko sprawia, że naprawdę warto poszukać wyjaśnienia pojawienia się wzdęć i nie bagatelizować dolegliwości wierząc, że suplement diety z reklamy będzie najlepszym rozwiązaniem.