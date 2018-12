Donald Tusk niezauważenie przyjechał do Polski na jubileusz słynnego aktora. Prawicowe media dziwnie spokojne

Donald Tusk tym razem przyjechał do Polski na zaproszenie znanego aktora • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

onald Tusk świętował jubileusz 50-lecia działalności artystycznej Andrzeja Seweryna. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ... dziwnie spokojna reakcja prawicy. A praktycznie jej brak.Praktycznie każda wizyta Donalda Tuska w Polsce jest szeroko komentowana przez prawicę. Czy przyjeżdża na przesłuchanie, czy na wybory, czy nawet na spotkanie z córką – zawsze może liczyć na "ciepłe" przyjęcie, chociażby okładkę na jednym z prawicowych tygodników Teraz jednak Tusk przyjechał do Polski z Brukseli całkowicie niezauważenie. A prawicowy portal wPolityce.pl odnotował to z niezwykłą dla siebie powściągliwością Po co szef Rady Europejskiej tym razem odwiedził ojczyznę? Powodem jest jubileusz Andrzeja Seweryna. Znakomity aktor świętował 50-lecie swojej twórczości artystycznej. "Piękny jubileusz Andrzeja Seweryna. Wśród gości m.in. Donald Tusk i Kuba Wojewódzki" – napisał w tytule prawicowy portal.W warszawskim Teatrze Polskim ubrany w granatowy garnitur Tusk bawił się w towarzystwie innych znanych, cenionych i sławnych. Wśród zaproszonych przez Seweryna gości byli m.in. Kuba Wojewódzki, Grażyna Torbicka, Maja Komorowska, Jan Englert czy Michał Żebrowski.Co ciekawe nie zabrakło również nowego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.