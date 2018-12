Amerykański aktor zrezygnował z prowadzenia gali Oscarów. Powodem są jego homofobiczne słowa

Kevin Hart zrezygnował z prowadzenia gali tegorocznych Oscarów po tym jak media przypomniały jego homofobiczne wypowiedzi. • Fot. 123RF / zdjęcie seryjne

evin Hart miał prowadzić ceremonię wręczenia Oscarów. Ale w czwartek w nocy ten amerykański aktor i komik poinformował o tym, że rezygnuje z prowadzenia gali. Powód? Homofobiczne wypowiedzi, jakie pojawiały się między innymi w jego wpisach na Twitterze.O decyzji Kevin Hart poinformował na Twitterze. "Zdecydowałem się zrezygnować z bycia gospodarzem tegorocznych Oscarów (...) dlatego, że nie chcę odwracać uwagi w noc, którą powinno świętować wielu niesamowitych, utalentowanych artystów. Szczerze przepraszam społeczność LGBTQ za moje słowa z przeszłości" – napisał.Hart zrezygnował z prowadzenia gali zaledwie dwa dni po tym, jak ogłoszono informację o jego wyborze. Media przypominały homofobiczne żarty, wpisy i wypowiedzi . Wypomniano aktorowi słowa z 2010 r. dotyczącą jego syna. Hart powiedział, że nie ma nic do gejów, ale jako heteroseksualny mężczyzna zrobi co będzie w stanie, by jego syn nie był homoseksualistą.